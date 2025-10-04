Hamas planı kabul etti! Bundan sonra Gazze’de ne olacak?

Ekran görüntüsü / A Haber

ESİR TAKASI- YARDIMLAR VE GAZZE'NİN YÖNETİMİ

Gazeteci Güngör Yavuzaslan: Kalıcı ateşkes, bunu söylemek için erken ama bir ateşkes olacak gibi geliyor. Rehinelerin takası çok konuşuldu. İsrail birinci aşamasına uygulamaya hazır olduklarını söyledi. Burada masada konuşulan belki bize yansımayan aşamalı bir planın müzakere edildiğini görülüyor. Şimdi bu plan esirlerin takası, İsrail'in çekilmesi içeriye insani yardımların girmesi. 20 tane canlı, 28 tane cansız esir olduğu söyleniyor. 3 bine yakın Filistinli esirin bırakılmasını esas alan ana çerçeve ve bunun dışında Gazze'nin geleceğinin konuşulduğu maddeler de var.

Gazze'nin yönetimi Doha'da müzakere ediliyor. Doha'da heyetlerin görüştüğünü biliyoruz. Esir takası ve yardımların Gazze'ye girdiğini görürsek planın uygulamasının ilk aşamasının başladığını ve diğerlerinin de müzakere edildiğini anlayacağız.