Hamas planı kabul etti! Bundan sonra Gazze’de ne olacak?

04.10.2025
Hamas, Gazze’de ateşkesi sağlayacak olan planı kabul etti ve planda yer aldığı gibi ölü ve sağ rehineleri teslim etmeye hazır olduğunu kabul etti. Ayrıca Hamas Gazze şeridinin bağımsız teknokratlardan oluşan Filistin heyetine teslimini de uygun gördüğünü ilan etti. Peki bundan sonra Gazze’de neler olacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Güngör Yavuzaslan değerlendirdi.

ATEŞKESİN PERDE ARKASI A HABER'DE!

A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Güngör Yavuzaslan, ABD Başkanı Trump'ın gündeme getirdiği çok aşamalı Gazze planının perde arkasını değerlendirdi. Esir takasıyla başlaması öngörülen sürecin nihai hedefinin kalıcı bir barış olduğunu belirten Yavuzaslan, masada Gazze'nin gelecekteki yönetimi ve Hamas'ın silahsızlanması gibi kritik başlıkların bulunduğunu aktardı.

Bu diplomatik sürecin başlamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünün ve Trump ile yaptığı telefon görüşmesinin "düğümü çözen" hamle olduğuna dikkat çeken Yavuzaslan, Hamas'ın İsrail'e güvensizlik nedeniyle "uluslararası garantör" talep ettiğini vurguladı.

ESİR TAKASI- YARDIMLAR VE GAZZE'NİN YÖNETİMİ

Gazeteci Güngör Yavuzaslan: Kalıcı ateşkes, bunu söylemek için erken ama bir ateşkes olacak gibi geliyor. Rehinelerin takası çok konuşuldu. İsrail birinci aşamasına uygulamaya hazır olduklarını söyledi. Burada masada konuşulan belki bize yansımayan aşamalı bir planın müzakere edildiğini görülüyor. Şimdi bu plan esirlerin takası, İsrail'in çekilmesi içeriye insani yardımların girmesi. 20 tane canlı, 28 tane cansız esir olduğu söyleniyor. 3 bine yakın Filistinli esirin bırakılmasını esas alan ana çerçeve ve bunun dışında Gazze'nin geleceğinin konuşulduğu maddeler de var.

Gazze'nin yönetimi Doha'da müzakere ediliyor. Doha'da heyetlerin görüştüğünü biliyoruz. Esir takası ve yardımların Gazze'ye girdiğini görürsek planın uygulamasının ilk aşamasının başladığını ve diğerlerinin de müzakere edildiğini anlayacağız.

BARIŞ PLANI NASIL BU KADAR HIZLI İLERLEDİ?

Bir ateşkes olacak eğer İsrail bunu kabul ederse an itibarıyla. Bu ateşkes sırasında da barış müzakere edilecek. Bu bir barış planı. Yani ABD Başkanı Trump'ın ortaya koyduğu bir ateşkes değil bir barış planı.

Her şey Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesi, Türkiye lideri olan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye ve diğer ülkelere bir önerisiyle başladı. Başkan Erdoğan'ın ABD Başkanı ile birlikte ortak başkanlık ettiği masada 8 ülkenin, İslam ülkesinin müzakeresiyle ortaya koyduğu bir taslak plan var. Bu taslak plan birkaç değişen maddesi dışında örtüşüyor. Yani bu süreç Türkiye'nin işaret fişeğiyle başladı. Bastırmasıyla başladı.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞME DÜĞÜMÜ ÇÖZDÜ

Gazze Kasabı Netanyahu'nun Beyaz Saray ziyaretinde ABD'liler bu planının bazı yerlerini değiştirerek Netanyahu'ya kabul ettirdiler. Sonrasında Doha'da Hamas ile yürütülen müzakerler sırada sanırım belirli sorunlar oldu masada. ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arama gerekliliği gördü. Beyaz Saray'dan gelen talep üzere Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Trump arasında bir görüşme gerçekleşti. Bana göre düğüm orada çözüldü, ilerleme orada oldu.

GAZZE'NİN GÜVENLİĞİ İÇİN İSTİKRAR GÜCÜ

İsrail güvenilmeyen bir devlet ateşkesin kabul edilmesinden sonra dün geceden itibaren saldırılarını arttırdı. Siyonist ve işgalci İsrail'in saldırıları devam ediyor. Hamas İsrail'e güvenmiyor ve ateşkesin uygulanma garantisini istiyor.

Hamas Gazze'ye saldırı olmayacağının ve İsrail'in geri çekilmesinin garantisinin istiyor. İşte burada planda ortaya konan istikrar gücü meselesi var. Gazze'ye uluslararası bir gücün girmesi. İşte Hamas "Bunu da konuşalım." diyor. Bu güç nasıl olacak? Hem Türkiye lideri olan Recep Tayyip Erdoğan'ın hem de Bakan Hakan Fidan'ın bir konuşmasında garantörlük başlığı vardı, Filistin ve Gazze özelinde. Bu sefer İsrail saldırganlığının tekrarlanmaması için bir mekanizma kurulabilir. Ateşkesi uygulama mekanizması, ateşkese uygulama garanti sistemi. Bu da içinde ABD'nin olduğu, belki uluslararası gücün olduğu, olduğu bir süreç olabilir. Yani işgalci vahşet çeteleri çekilirken aynı zaman periyodunda Gazze'nin içine koruyucu bir güç, bir istikrar gücü, uluslararası bir güç girebilir. Hamas da buna sıcak bakıyor. Hamas silahları da yine bir Filistin yönetimine devredeceğini söylüyor.

TÜRKİYE'NİN OLMADIĞI FORMÜL İLERLEMEZ

Filistin'in geleceğinde Türkiye'nin olmadığı hiçbir formül ilerlemez. Bunu altını çizerek belirtelim. Trump da farkında bunun. Türkiye lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasideki karşılığını gördük. Eğer Gazze'de gözyaşı ve kan duracaksa bu ancak Türkiye'nin çarpan etkisiyle olur.

KALICI BARIŞ İÇİN ERKEN! İLK ÖNCE AKAN KAN DURMALI

Uluslararası ilişkiler uzmanı Mesut Şöhret: Kalıcı barış için aslında çok erken ama uluslararası kamuoyunun da beklentisi, isteği, arzusu şu; akan kanın durması. Yani çünkü Gazze'de 2 yıldır bir katliam yapılıyor, 2 yıldır bir soykırım yapılıyor. Dolayısıyla ilk etapta tüm uluslararası toplumun, tüm işte bizim ülkemizin, diğer ülkelerin, diğer ülkedeki insanların beklentisi öncelikle akan kanın durması.

Yani açlıktan ölen insanlar, yıkılmış evler, parçalanmış cesetler... Bunları insanlar görmek istemiyor artık. 2 yıllık süreçte biz artık bu katliama kaldıramıyoruz yani öyle söyleyelim. Bunun bir an önce durmasını istiyoruz. Dolayısıyla da en azından bu bir başlangıç olarak bunu değerlendirebiliriz.

SORUN ÇIKARAN TARAF İSRAİL

Gerçekçi olmak gerekirse kalıcı bir barış sağlanabilir mi diye hareket edecek olursak İsrail'e baskı yapılmadığı sürece bunun ben olacağını pek düşünmüyorum. Çünkü Hamas tarafı, işte Gazze tarafı yapması gerekenleri büyük oranda yapıyor. Arada pürüzler olabilir, sorunlar olabilir ama büyük oranda sorun çıkartan taraf ne yazık ki İsrail oluyor.

İSRAİL ARGÜMANLARI GEÇERSİZ KALDI

İsrail'e biraz baskı yapıldığını düşünüyorum. Zaten Trump'la görüşmesinde kabul etmesi, bu anlaşmayı kabul etmesi, onun da bir bakıma bu anlaşmaya kabul etmeye zorlanılması aslında bu baskının bir göstergesi. Artık yapılanlar hani kamuoyunun gözü önünde işleniyor. Hani biz canlı yayında bir katliam izledik 2 yıl boyunca. Yani bunu artık dünya kamuoyu kaldıramıyor. İşte ABD yönetimi içinde, İsrail yönetimi içinde bunlar artık hani kabul edilebilir, yenilir yutulur şeyler değil. O yüzden artık bu noktada bir uluslararası baskı oluştu. Yani beklenmedik bir şekilde. Hani beklenmedik derken şunu kastediyorum aslında; Hep baştan beri halklar nezdinde vardı ama son dönemde hükümetler de artık Filistin'i tanıma kararı alaraktan bunu gösterdiler. Hani İsrail'in politikalarının, İsrail'in argümanlarının geçersiz olduğunu bir kez daha burada göstermiş oldular. Bu da önemli bir gelişmeydi diye düşünüyorum.

NETANYAHU AMAÇLARINDA VAZGEÇTİ Mİ?

Netanyahu'nun ben amaçlarından vazgeçtiğini düşünmüyorum. Sadece şu aşamada bir hani şekil değiştirdi, bir politika değişikliğine gitti ya da bunu hani şöyle söyleyelim; sahada elde edemediklerini belki masada elde etmeye çalışacak. Onu da söyleyebiliriz. Çünkü gerçekten hani sahada tam anlamıyla o kadar üstünlüğe rağmen, teknolojik üstünlüğe rağmen, sayısal üstünlüğe rağmen Hamas'ı tamamıyla yok edemedi. Bakın bu bir gerçek. Hani ne yaptı bunun yerine? Buradaki sivil halka katliam yaptı. Burada işte evleri, altyapıyı, hani tabiri caizse yerle yeksan etti ama bir türlü amacına ulaşamadı.

Buradaki insanları başka yerlere süremediler, gönderemediler. Burada insanlar kalmaya devam etti. Her şeye rağmen kalmaya devam etti. Çünkü açlık, susuzluk yani bütün düzenleri bozuldu. Yani insanlar orada şu anda taş devrinde yaşıyorlar adeta. Gelen görüntülerde de zaten biz görüyoruz. Çocuklar ekmek aldıkları zaman mutlu oluyorlar. Yani o derece bir hâl aldı ne yazık ki. Bunlar hani baktığımızda şunu gösteriyor; Netanyahu amacından vazgeçmedi. Netanyahu gibi düşünen aşırı sağcılar da, hani öyle söyleyelim, onlar da amaçlarından vazgeçmedi ama şu anda buna farklı bir yolla devam etmek istiyorlar diye düşünüyorum ben.

