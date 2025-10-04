04 Ekim 2025, Cumartesi

Doç. Dr. Levent Ersin Oralı: Kalıcı barış için Türkiye'nin dahil olduğu uluslararası güç şart
Doç. Dr. Levent Ersin Oralı: Kalıcı barış için Türkiye’nin dahil olduğu uluslararası güç şart

Doç. Dr. Levent Ersin Oralı: Kalıcı barış için Türkiye'nin dahil olduğu uluslararası güç şart

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2025 12:56
Dış politika uzmanı Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, ABD Başkanı Trump'ın girişimiyle gündeme gelen Gazze ateşkes planını ve Hamas'ın yapıcı yanıtını A Haber canlı yayınından değerlendirdi. Hamas'ın artık uluslararası alanda ciddiye alınan bir siyasi aktör olduğunu belirten Oral, Türkiye'nin diplomatik müdahaleleriyle müzakere metninin daha insani bir zemine çekildiğini vurguladı. Kalıcı bir barış için "Kıbrıs modeli" bir uluslararası barış gücünün şart olduğunu ve Türkiye'nin bu süreçte kilit rol oynayabileceğini ifade etti.
