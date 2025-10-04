Başkan Erdoğan'dan Gazze açıklaması: İsrail ateşkes planına uymalı Gazze'deki utanç son bulmalı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hamas'ın Donald Trump'ın Gazze Planını kabul etmesine yönelik yaptığı paylaşımın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İsrail'in tüm saldırıları derhal durdurması ve ateşkes planına uyması gerektiğini belirterek "Gazze'deki utanç tablosu son bulmalı" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Hamas'a verdiği yanıt sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de kalıcı barışın sağlanması için iki devletli çözümün hayata geçirilmesi için Türkiye olarak tüm imkanlarımızla mücadeleyi sürdüreceğini açıkladı.
Başkan Erdoğan şu sözlerinin devamında şu ifadelere yer verdi:
"Hamas'ın Gazze'de ateşkesin tesisine yönelik plana verdiği yanıt, kalıcı barışın sağlanması noktasında yapıcı ve önemli bir adımdır. Şimdi yapılması gereken, İsrail'in tüm saldırılarını derhâl durdurması ve ateşkes planına uymasıdır. Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması ve kalıcı barışın sağlanması adına tüm adımlar vakit kaybetmeden atılmalı; küresel vicdanı derinden yaralayan bu soykırım, bu utanç tablosu artık son bulmalıdır. Türkiye olarak görüşmelerin Filistin halkı için en hayırlı şekilde neticelenmesi, uluslararası toplumun da destek verdiği iki devletli çözümün hayata geçirilmesi için tüm imkânlarımızla mücadele etmeyi sürdüreceğiz."
.
