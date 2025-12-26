AK Parti'de 2026 stratejisi belli oldu! Teşkilatlara talimat: Tüm kış sahada olun
AK Parti, 2025-2026 kış sezonu için saha stratejisini belirledi. Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş’ün imzasıyla gönderilen yeni yol haritasına göre, kış boyunca sokak sokak vatandaşla buluşulacak.
AK Parti, milletle gönül bağını güçlendirmeye yönelik saha çalışmalarını kış döneminde de kararlılıkla sürdürecek. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş imzasıyla il başkanlıklarına gönderilen yazıyla, 2025– 2026 kış dönemi saha çalışmalarının kapsamı ve yol haritası belirlendi.
TEŞKİLAT SAHADA OLACAK: Buna göre, kış ayları boyunca milletvekilleri, belediye başkanları, teşkilat mensupları ile birlikte Bakanlar ve AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri de sahada aktif olarak yer alacak. Bu süreçte bakanlar ve MYK üyeleri, çeşitli illeri ziyaret ederek teşkilatlarla bir araya gelecek, saha programlarına katılacak ve vatandaşlarla doğrudan temas kuracak. Kış dönemi boyunca il ve ilçelerin tamamını kapsayacak şekilde planlanacak programlarda; ev ziyaretleri, esnaf ve sanayi sitesi buluşmaları, öğrenci evleri ve yurt sohbetleri, üye toplantıları, STK ve dernek ziyaretleri ile yeni seçmen buluşmaları gerçekleştirilecek.
HER RAPOR GENEL MERKEZE İLETİLECEK: Teşkilatlara gönderilen yazıda, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana millet odaklı bir siyaset anlayışıyla hareket ettiği vurgulanarak, sahadan gelen talep ve beklentilerin politika üretiminde belirleyici olmaya devam edeceği ifade edildi. Programların disiplinli bir şekilde planlanması, saha ekiplerinin önceden organize edilmesi, basın bilgilendirmesinin zamanında yapılması ve her programın raporlanarak Genel Merkez'e iletilmesi istendi.
İKİ AYLIK PERİYOT HALİNDE PLANLANACAK: Ayrıca iki aylık periyotlar halinde yapılacak planlamalar sonucunda milletvekillerinin ilin tüm ilçelerini ziyaret etmiş olması ve saha raporlarının eksiksiz şekilde hazırlanmasının önemine dikkat çekildi. Ramazan ayına yönelik programların ise ayrıca planlanacağı belirtildi. AK Parti Teşkilat Başkanlığı koordinasyonunda yürütülecek bu çalışmalarla birlikte, kış dönemi boyunca teşkilatların sahadaki görünürlüğünün artırılması, vatandaşla bire bir temasın güçlendirilmesi ve Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda toplumsal bağların daha da pekiştirilmesi amaçlanıyor.
