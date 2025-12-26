AK Parti’de 2026 stratejisi belli oldu! Teşkilatlara talimat: Tüm kış sahada olun

TEŞKİLAT SAHADA OLACAK: Buna göre, kış ayları boyunca milletvekilleri, belediye başkanları, teşkilat mensupları ile birlikte Bakanlar ve AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri de sahada aktif olarak yer alacak. Bu süreçte bakanlar ve MYK üyeleri, çeşitli illeri ziyaret ederek teşkilatlarla bir araya gelecek, saha programlarına katılacak ve vatandaşlarla doğrudan temas kuracak. Kış dönemi boyunca il ve ilçelerin tamamını kapsayacak şekilde planlanacak programlarda; ev ziyaretleri, esnaf ve sanayi sitesi buluşmaları, öğrenci evleri ve yurt sohbetleri, üye toplantıları, STK ve dernek ziyaretleri ile yeni seçmen buluşmaları gerçekleştirilecek.