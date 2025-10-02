02 Ekim 2025, Perşembe

Sumud’a Gazze yolunda İsrail baskını! Süreci A Haber uzmanlar değerlendirdi.

Sumud’a Gazze yolunda İsrail baskını! Süreci A Haber uzmanlar değerlendirdi.

Giriş: 02.10.2025 10:08
Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı hedefleyen Sumud’a terör örgütü İsrail’in sözde askerleri baskın düzenledi. Soykırımcı İsrail’in örgüt üyeleri tarafından bazı gemilere el konurken Mikeno’nun öncülük ettiği 3 gemi ablukayı deldi ve Gazze kara sularına ulaştı. Peki bundan sonra ne olacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan askeri stratejist Prof. Dr. Esat Arslan ve uluslararası ilişkiler uzmanı Doç. Dr. Mesut Şöhret değerlendirdi.
