CHP İstanbul seçimlerinde usulsüzlük davası 6 Ocak’ta başlayacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı yönünde yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 6 Ocak'ta görülmeye başlanacak olan davada, görevden alınan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de aralarında olduğu 10 kişi hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talebiyle ceza yargılaması yapılacak.

Kongrede alınan kararların iptali istemiyle İstanbul 41. Asliye Hukuk Mahkemesi ve İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen dava dosyaları ise birleştirildi. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde devam edecek olan davanın bir sonraki duruşması 3 Ekim'de görülecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 8 Ekim 2023 tarihinde yapılan İstanbul İl Başkanlığı seçiminde usulsüzlükler yapıldığı iddialarına ilişkin soruşturmasını tamamladı. Hazırlanan iddianamede 10 sanık hakkında, Siyasi Partiler Kanunu'nda yer alan 'Oylamaya hile karıştırma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep edildi. Ayrıca iddianamede, 8 Ekim 2023 tarihinde yapılan CHP İstanbul İl Kongresi'nde alınan kararların da iptal edilmesi istendi.