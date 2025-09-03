CHP İstanbul seçimlerinde usulsüzlük davası 6 Ocak'ta başlayacak
CHP 38. İstanbul İl Kongresi'nin ve bu kongrede alınan kararların iptaline ilişkin açılan birleştirme talepli davanın ve kongrede usulsüzlük yapıldığına ilişkin açılan davanın duruşma tarihleri belli oldu. İptal davasının ilk duruşması 3 Ekim'de, usulsüzlük davası ise 6 Ocak 2026'da görülecek
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı yönünde yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 6 Ocak'ta görülmeye başlanacak olan davada, görevden alınan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de aralarında olduğu 10 kişi hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talebiyle ceza yargılaması yapılacak.
Kongrede alınan kararların iptali istemiyle İstanbul 41. Asliye Hukuk Mahkemesi ve İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen dava dosyaları ise birleştirildi. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde devam edecek olan davanın bir sonraki duruşması 3 Ekim'de görülecek.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 8 Ekim 2023 tarihinde yapılan İstanbul İl Başkanlığı seçiminde usulsüzlükler yapıldığı iddialarına ilişkin soruşturmasını tamamladı. Hazırlanan iddianamede 10 sanık hakkında, Siyasi Partiler Kanunu'nda yer alan 'Oylamaya hile karıştırma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep edildi. Ayrıca iddianamede, 8 Ekim 2023 tarihinde yapılan CHP İstanbul İl Kongresi'nde alınan kararların da iptal edilmesi istendi.
KONGRE KARARLARININ İPTAL EDİLMESİ TALEPLİ DAVA 3 EKİM'DE
İstanbul 41. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından iddianamenin kabul edilmesinin ardından 8 Ekim 2023 tarihli CHP İstanbul İl Kongresi'nde alınan kararların iptal edilmesi yönünde açılan dava, dün ara kararını açıklayan İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin dosyası ile birleştirildi. Kongrede alınan kararların iptaline ilişkin İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın bir sonraki duruşması 3 Ekim'de görülecek.
CEZA YARGILAMASI 6 OCAK'TA
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında yapılacak ceza yargılaması ise, iddianameyi kabul eden İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Davanın ilk duruşması 6 Ocak 2026'da başlayacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Türkiye'de yaz transfer dönemi ne zaman bitiyor? Futbol transferleri için son tarih belli mi?
- 3 Eylül 2025 Mevlid Kandili’nde iftar saat kaçta açılacak? Türkiye geneli iftar saatleri
- Salat-ı Münciye nedir, ne için okunur? Salaten Tüncina (Salat-ı münciye) duasının anlamı ve okunuşu
- Mevlid Kandili’nde regl olanlar nasıl ibadet eder? Adetliyken okunacak dua ve zikirler neler?
- KPSS Alan Bilgisi sınav yerleri belli oldu! ÖSYM AİS son dakika: KPSS A grubu Alan Bilgisi sınav giriş belgesi alma ekranı
- AÖL kayıtları başladı mı? 2025-2026 MEB Açık Lise kayıtları nereden yapılır, ücreti ne kadar?
- TUS 2. dönem 2025 sonuçları için tarih belli mi? Sınav sonucu ne zaman açıklanacak?
- 3 Eylül 2025 ChatGPT çöktü mü, neden açılmıyor? Erişim sorunu ne zaman düzelir?
- MEVLİD KANDİLİ NAMAZI KILINIŞI | DİYANET Mevlid Kandili kaç rekattan oluşur, hangi dualar okunur?
- Türkiye-İspanya maç tarihi | Milli maç saat kaçta, hangi kanalda? Maç biletleri satışa çıktı mı?
- Berfu Hatipoğlu kimdir, uçağı neden düştü? Pilot Berfu Hatipoğlu kaç yaşındaydı, aslen nereli, evli miydi?
- iPhone 17 ne zaman çıkacak? iPhone 17 Air, 17 Pro ve 17 Pro Max geliyor: İşte muhtemel fiyat listesi