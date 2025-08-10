Gözler Alaska'daki Trump-Putin zirvesinde! Ukrayna krizi çözülecek mi?
ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray'da 15 Ağustos günü Putin ile Alaska'da bir araya geleceğini açıklaması üzerine gözler önümüzdeki haftaya çevrildi. Trump'ın Aliyev-Paşinyan zirvesinde 'Putin ile popüler bir yerde görüşme yapacağız' açıklamasının ardından akıllara ilk olarak İstanbul gelirken, Trump 1 saat sonra şaşırtan bir hamle ile görüşmenin Alaska'da yapılacağını vurgulaması birçok soruyu da beraberinde getirdi. Peki Trump-Putin görüşmesi neden Alaska'da yapılacak? Ukrayna Devlet Başkanı Vlodimir Zelenskiy bu görüşmeye katılacak mı? A Haber muhabiri İrfan Sapmaz ABD'de görüşmenin detaylarını ve Trump'ın hangi amaçla Alaska'yı seçmesinin nedenlerini aktardı. Öte yandan A Haber'de Satır Arası programına katılan Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Uğur Özgöker, Alaska'nın ABD ve Rusya arasındaki ilişkisine yönelik değerlendirmelerde bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, dün Aliyev ve Paşinyan ile gerçekleştirdiği barış anlaşmasının ardından Kafkasya'da savaşı tamamen bitirdiğini vurgulayarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile popüler bir yerde görüşme gerçekleştireceğini bildirdi. Trump açıklamasından yaklaşık 1 saat sonra Putin ile 15 Ağustos Cuma günü ABD'nin Alaska eyaletinde bir araya geleceklerini duyurdu. Dünyanın gözü Trump-Putin zirvesinde çevrilirken özellikle Trump'ın Alaska'da görüşme gerçekleştirme kararı ise kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Peki Trump Putin ile neden Alaska'da görüşecek? A Haber Washington muhabiri İrfan Sapmaz, Trump'ın Alaska kararının sebeplerini ve ABD medyasında yer alan bilgileri ayrıntıları ile aktardı.
"GÖRÜŞMENİN ALASKA'DA SEÇİLMESİ TESADÜF DEĞİL"
A Haber muhabiri İrfan Sapmaz: Trump'ın Beyaz Saray'da Aliyev-Paşinyan görüşmesinden 1 saat sonra Putin ile Alaska'da görüşeceğini açıklaması zamanlama olarak çok önemli. Putin Beyaz Saray'da gerçekleşen zirvede mesajı aldığını düşünüyorum. Trump'ın görüşmeden 1 saat sonra Putin ile Alaska'da görüşeceğini açıklaması tesadüf değil. ABD neden Alaska'da görüşeceğini açıkladı. Bununla ilgili ABD medyasında çeşitli yorumlar var. ABD ve Rusya'nın coğrafi yakınlığının sebebi nedeniyle Alaska seçildi. Soğuk Savaş Dönemi'nde sembolik toplantı iki lider arasındaki arayı kapatma imajı olarak değerlendiriliyor. Alaska'nın geçmişte Rusya topraklarında olması ve ABD'nin satın alması tarihsel bir gönderme yapılıyor.
"PUTİN'İN TUTUKLANMA RİSKİNE KARŞIN ABD TOPRAKLARI SEÇİLDİ"
Bu durum aynı zamanda Putin için kritik bir avantaj. ABD Uluslararası Ceza Mahkemesi yetkisini tanımıyor. Bu sebeple Putin'in Alaska'ya gelmesi herhangi bir dava durumunda tutuklanma riskini ortadan kaldırıyor. ABD topraklarında gerçekleşecek bu buluşma müdahale aktörlerinden tamamen arındırılmış bir ortam sağlıyor.
"ZELENSKİY TRUMP-PUTİN GÖRÜŞMESİNDEN SAF DIŞI EDİLDİ"
ABD'de şuan tartışılan konu Putin'in Trump'tan ne isteyeceğine çevrildi. Buradaki önemli husus şuan kesin bir bilgi yok ama Zelenskiy'nin Alaska'ya geleceğine dair bir bilgi medyaya yansımıyor. Zelenskiy'nin bu görüşmeden saf dışı edilmesiyle bir anlamda Putin'in istediği yerine getirilmiş oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın bu zirvede Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin de bu görüşmede olması için Putin'e bir takım baskıları olduğu yönünde Beyaz Saray'dan sızdırılan bilgiler vardı. Fakat Trump, daha sonra basına yaptığı konuşmasında Zelenskiy'nin toplantılara katılmasına gerek duymadığını ve böyle bir şartı öne koymadığını belirtti. Putin daha önce de açıkça Ukrayna liderini muadili olarak görmüyor. Putin, Ukrayna'yı kendi toprakları olarak gördüğünden Zelenskiy ile görüşmeye en başından beri yaklaşmadı. Trump'ta en sonunda Putin'in bu kararını anladı ve Zelenskiy ile 3'lü zirve hayalini rafa kaldırmak zorunda kaldı. Trump'ın en büyük önceliği Putin ile bir araya gelmek.
"PUTİN AMBARGO KARARI ÖNCESİ ELİNİ HIZLANDIRDI"
Trump 3 Ağustos'ta imzaladığı kararnamede Hindistan başta olmak üzere Rusya'ya yönelik birçok ambargo hayata geçecek. Kararnamenin 27 Ağustos'ta yürürlüğe girecek olmasıyla Rusya bağlantılı birçok ülkede doğrudan etkilenecek. Rusya ile petrol, enerji gibi birçok noktada alışverişi olan tüm ülkeleri kapsayan bir ambargo başlayacaktı. Putin bu sebeple elini hızlandırdığını düşünüyorum. Trump ve Putin'in birbirinden istekleri var fakat Ukrayna'nın toprakları konusunda Trump pek hassas değil. Şuan Rusya'nın elinde bulunan 4-5 bölgeyi Rusya'ya vermeye hazır.
"ALASKA 1912 YILINDA RUSYA'DAN SATIN ALINDI"
Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Uğur Özgöker: Soğuk Savaş Dönemi'nde Ruslar 1741 yılında Alaska'yı sömürgeleştirdi. Kiev'de kurulan Moskova Kinezliği Prensliği altın ordu ile Avrupa'nın içlerine giderek Bering Boğazı'ndan geçerek Rusya Alaska'yı işgal etmişti. ABD 1867 yılında Alaska'yı Rusya'dan 7.2 milyon dolara satın aldı. 1912 yılında ise Alaska ABD toprağı statüsüne erişti. 1953 yılından ise Alaska ABD'nin 49'ncu eyaleti oldu. Şöyle geçmiş dönemdeki bilgileri paylaşmak gerekirse küresel ısınma etkisini göstermeden önce Bering Boğazı donmasıyla Rusya'dan Alaska'ya yürüyerek geçilebiliyordu. Şuan da buzulun üstünden geçen gemiler var. Geçmişte buzul nedeniyle gemiler çok zor geçiyordu fakat günümüzde çok rahat geçiyorlar. Nükleer denizaltılarda oldukça zor geçiyordu fakat şuan buzulun üstünden giden gemiler senenin 12 ayı buzulun üstünden geçmesiyle ortaya kıymetli madenler ve mineraller çıktı.
