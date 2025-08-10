Gözler Alaska’daki Trump-Putin zirvesinde! Ukrayna krizi çözülecek mi?

ABD Başkanı Donald Trump, dün Aliyev ve Paşinyan ile gerçekleştirdiği barış anlaşmasının ardından Kafkasya'da savaşı tamamen bitirdiğini vurgulayarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile popüler bir yerde görüşme gerçekleştireceğini bildirdi. Trump açıklamasından yaklaşık 1 saat sonra Putin ile 15 Ağustos Cuma günü ABD'nin Alaska eyaletinde bir araya geleceklerini duyurdu. Dünyanın gözü Trump-Putin zirvesinde çevrilirken özellikle Trump'ın Alaska'da görüşme gerçekleştirme kararı ise kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Peki Trump Putin ile neden Alaska'da görüşecek? A Haber Washington muhabiri İrfan Sapmaz, Trump'ın Alaska kararının sebeplerini ve ABD medyasında yer alan bilgileri ayrıntıları ile aktardı.



"GÖRÜŞMENİN ALASKA'DA SEÇİLMESİ TESADÜF DEĞİL"

A Haber muhabiri İrfan Sapmaz: Trump'ın Beyaz Saray'da Aliyev-Paşinyan görüşmesinden 1 saat sonra Putin ile Alaska'da görüşeceğini açıklaması zamanlama olarak çok önemli. Putin Beyaz Saray'da gerçekleşen zirvede mesajı aldığını düşünüyorum. Trump'ın görüşmeden 1 saat sonra Putin ile Alaska'da görüşeceğini açıklaması tesadüf değil. ABD neden Alaska'da görüşeceğini açıkladı. Bununla ilgili ABD medyasında çeşitli yorumlar var. ABD ve Rusya'nın coğrafi yakınlığının sebebi nedeniyle Alaska seçildi. Soğuk Savaş Dönemi'nde sembolik toplantı iki lider arasındaki arayı kapatma imajı olarak değerlendiriliyor. Alaska'nın geçmişte Rusya topraklarında olması ve ABD'nin satın alması tarihsel bir gönderme yapılıyor.