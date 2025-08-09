Merakla beklenen Trump-Putin zirvesinde yer ve tarih belli oldu!

(FOTO: AA )

Trump açıklamasında, Putin ile 15 Ağustos Cuma günü ABD'nin Alaska eyaletinde görüşeceğini belirtti.

DİKKAT ÇEKEN DETAY! ESKİ RUS TOPRAKLARI...

Ayrıca Trump'ın Putin'i hem Amerikan toprağına hem de eski Rus toprağına getirmesi dikkatlerden kaçmadı. Hatırlanacağı üzere 1853 - 1856 yılları arasında gerçekleşen ve İngiltere, Fransa ve Osmanlı'nın ilk ve son defa aynı safta yer aldıkları Kırım Savaşı'nın sonunda mağlubiyete uğrayan Ruslar, stratejik açıdan çok önemli bir mevkide bulunan Alaska'yı İngilizlerin işgal edecekleri vehmine kapıldılar. Bunun üzerine 1867 yılında Alaska'yı 7.2 milyon dolar karşılığında ABD'ye sattılar.

ABD Başkanı Trump, açıklamasında "Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak benim ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki merakla beklenen görüşme, gelecek Cuma, 15 Ağustos 2025'te, büyük Alaska Eyaleti'nde gerçekleşecek." dedi.

PUTİN'İN DOĞU UKRAYNA'YI ŞART KOŞTU İDDİASI

Wall Street Journal'ın Avrupa ve Ukraynalı yetkililere dayandırdığı haberine göre, Putin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılması için müzakereler yürüten ABD Başkanı Donald Trump yönetimine öneri sundu.

Putin, ateşkesi kabul etmek için Ukrayna'nın Rusya'nın taleplerinin küresel ölçekte tanınması ve Kiev'in ciddi toprak tavizleri vermesini talep etti.

Doğu Ukrayna'nın Rusya'ya verilmesini içeren öneri, Putin tarafından çarşamba günü ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff'a sunuldu.

Putin aynı zamanda Witkoff'a Ukrayna'nın doğudaki Donetsk bölgesinin tamamından birliklerini çekmesi halinde tam ateşkesi kabul edeceğini iletti.

Trump yönetimi öneri hakkında Avrupalı ve Ukraynalı yetkilileri bilgilendirirken, öneri Avrupalı yetkililer nezdinde endişeye yol açtı.

Çarşamba günü yaptığı açıklamada Trump, Putin'in teklifinin bir "atılım" olmadığını ancak gelecek hafta gibi erken bir tarihte bir zirve toplantısı düzenlemeye başlamak için yeterince cazip olduğunu söylemişti.