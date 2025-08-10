Trump-Putin zirvesi neden Alaska’da olacak?

ABD Başkanı Donald Trump'ın Putin ile Alaska'da görüşeceğini açıklaması üzerine gözler kritik zirveye çevrildi. Dünyanın Trump ve Putin'in 15 Ağustos'ta yapacağı görüşmeye çevrilirken en merak edilen soru ise neden Alaska'da görüşecekleri oldu. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz iki liderin görüşmesinin neden Alaska seçildiğine ilişkin son bilgileri Satır Arası programında aktardı.