Hamas lideri Haniye A Haber’e özel konuşmuştu: Devletimizi kurana kadar pes etmeyeceğiz

GAZZE'DE SON DURUM NE?

Gazze'deki direniş hala güçlü yerinde ve ayaklarının üzerinde. Halkının desteğini alarak halkını savunuyor. 7 Ekim'den itibaren şu ana kadar hala güçlü. Ve hala girişimci ve mucizevi bir şekilde saldırıyor. Ve mucizevi bir şekilde savunmasını yapıyor. Her yerde her noktada Gazze'de her taşın altından çıkıp vuruyor. Bizim planlarımız her zaman değişiyor, gelişiyor ve daha da ilerliyor. Ve çok güçlü bir şekilde kendimiz geliştirebiliyoruz. Ve irademizin çok güçlü olduğunu here kes görüyor. Allah'tan sonra halkımızın desteğini alarak çok güçlü duruyoruz. Bakın bu halk olmazsa bu direniş olamaz. Bakın biz uzun süredir bu direnişi planlamaktayız. Bu savaşa hazırlanmaktayız. Onun için direnişimiz çok güçlü bir şekilde devam etmekte ve hala çok güçlü bir şekilde savunmaktayız. Ve dikkatinizi çekerim. İsrail ordusu, birçok yerden geri çekildi. Bizi kıramadan geri çekildi. İrademizi, gücümüz kıramadı. Bizim halkımız derken sadece Gazze'den bahsetmiyoruz. Batı Şeria'dan da bahsediyoruz. Biz kardeşlerimizle Batı Şeria'daki halklarımızla da temastayız ve orada da çok güçlü bir şekilde direnç gösteriyoruz. Aynı şey Lübnan'da da geçerli. Lübnan'da da çok güçlü bir şekilde direniyoruz. Eğer Lübnan'daki direniş olmasaydı. İsrail'e karşı bir tek biz direnecektik. Onun için Lübnan'ın bize verdiği destek çok önemli. Resmen İsrail'e karşı Lübnan'ın Güneyinde savaş var. Yemen'de de aynı direniş var. Kimse düşünmezdi, hayal bile edemezdi. Yemen gibi bir ülkenin bu kadar güçlü bir etki yapacağını. Ve Kızıldeniz'deki transit hareketin durdurabileceğini. İsrail ekonomisinin çökertti ve İsrail'in şirketleri de durdurdu. Başka bir gelişme var.