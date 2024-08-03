Hamas lideri Haniye A Haber’e özel konuşmuştu: Devletimizi kurana kadar pes etmeyeceğiz

BÜTÜN ŞEHİTLER BENİM ÇOCUKLARIM

Her şeyden önce Allah'a dua ediyoruz ki kendi çocuklarım da torunlarımı da diğer şehitleri de şehit olarak kabul etsin. Bu katliamın bu cinayetin önemli bir göstergesi var. İsrailliler 7 aydır sadece bir şeyi başarabiliyor. Sivilleri öldürmek binlerce çocuk ve kadınları öldürmek. Dolayısıyla benim çocuklarım ve 5 torunumun öldüğü bu cinayet sadece diğer cinayetlerin içerisinde bir cinayettir. İkincisi Netanyahu zannediyor ki beni çoluğumu, çocuğumu, ailemi öldürerek bize baskı yapabileceğini düşünüyor. Liderliğimize liderlerimize bir baskı uygulayacağını zannediyor ama asla öyle değil. Öyle bir zannı varsa yanlış olduğunu söylemek istiyoruz. Biz haklıyız bizim haklı taleplerimiz var. Gazze'de olsun Batı Şeria'da olsun bizim halkımız için olan bizim haklarımız var. Bütün bu hakları almadan asla pes etmeyeceğiz. İster öldürsün ister yok etsin biz devletimizi kurana kadar Kudüs'teki başkentimizi kurana kadar asla ve asla vazgeçmeyiz. Haklarımızın peşine düşeceğiz. Üçüncüsü benim çocuğum Filistin halkının parçasıdır. Benim 3 tane oğlumun öldüğünü düşünmeyin Bütün Gazze'deki insanlar benim torunlarım, benim çocuklarım. İlk günden beri söyledim benim çocuklarımın kanı halkımın kanından daha değerli değil. Ne Gazze'de ne Batı Şeria'da daha değerli değil. Gazze'nin bütün çocukları benim şehitlerim. Batı Şeria'daki bütün şehitler de benim çocuklarım. Asla geri adım atmayacağız. Baskı olarak da kabul etmiyoruz. Ben çocuklarımın şehit olmasından dolayı onur duyuyorum ve çocuklarıma yakışacak şekilde bir babalık gösterip ve bu yolda devam edeceğim. Baskı ne olursa olsun umurumda değil.