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Hamas lideri Haniye A Haber’e özel konuşmuştu: Devletimizi kurana kadar pes etmeyeceğiz

Hamas lideri Haniye A Haber’e özel konuşmuştu: Devletimizi kurana kadar pes etmeyeceğiz

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 03.08.2024 12:52
Güncelleme:03.08.2024 13:00
İran'da uğradığı suikast sonucu şehit edilen Hamas lideri İsmail Haniye yaklaşık üç ay önce son röportajını A Haber'e vermişti. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali'nin sorularını yanıtlayan Haniye birçok konuya açıklık getirmişti.
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