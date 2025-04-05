Güneydoğu’nun 3 incisinde bayram bereketi! 500 bin insan bölgeye akın etti

SUR ZİYARETÇİLERLE DOLUP TAŞTI
Ramazan Bayramı tatilinde Diyarbakır'a gelen yerli ve yabancı turistler, Sur ilçesindeki tarihi mekânları ziyaret etti. İslam âleminin 5'inci Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Ulu Cami, 4 Ayaklı Minare, Hazreti Süleyman Camisi, Kurşunlu Camisi, Hasanpaşa Hanı ve Keçi Burcu gibi kentin sembolü haline gelen mekânlar, ziyaretçilerle doldu. Sur ilçesinde bulunan Meryem Ana Süryani Kadim Kilisesi, Surp Giragos Ermeni Kilisesi ve Mar Petyun Keldani Kilisesi'nde bayram süresince yoğun ziyaretçi trafiği yaşandı. Diyarbakır Kültür, Turizm ve Musiki Derneği Başkanı Kenan Aksu, kentin tarihi mekânlarının bulunduğu Sur ilçesinde bütün caddelerin turistlerle dolup taştığını söyledi.