Güneydoğu’nun 3 incisinde bayram bereketi! 500 bin insan bölgeye akın etti

TURİSTLERDEN TAM NOT

Dara Antik Kenti'ni ziyaret eden turistler, bölgenin tarihi dokusuna hayran kaldıklarını ifade etti. İstanbul'dan gelen Zehra Taş, "Burası gerçekten büyüleyici bir yer. Tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle insanı adeta geçmişe götürüyor. Bayram tatilinde burayı görmek bizim için unutulmaz bir deneyim oldu," dedi. Dara Köyü sakinleri ve yetkililer, artan turist yoğunluğuna dikkat çekerek, köydeki altyapının geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Köy sakinlerinden İbrahim Esen, "Her bayram köyümüz dolup taşıyor. Bu durumdan mutluyuz ama yollarımız ve otopark alanlarımız yetersiz kalıyor. Yetkililerden bu konuda destek bekliyoruz," dedi.