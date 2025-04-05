Bolu’daki Grand Kartal Oteli’ndeki korkunç gerçek! İnsanları değil arabaları kurtarmışlar

Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın felaketindeki kayıplar 7'den 70'e Türkiye'de herkesin canını yaktı.
Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre Bolu'daki yangında uzman raporu korkunç gerçekleri gözler önüne serdi. Kamera kayıtları ve olay yeri incelemelerine göre, 03.17'de ilk alevler yükseldi.
Personel fark etti. Ama hiçbiri insanları uyandırmaya gitmedi. Çalışanlar garaja indi. Kapıyı zorla açıp, pahalı otomobilleri bahçeye çekti. Bu sırada, garajdan giren oksijenle alevler daha da güçlendi.
12 dakika böyle geçti. Oysa bu sürede herkesin kurtarılabileceği belirtildi.
78 kişinin öldüğü Grand Kartal Otel yangınının bilirkişi raporunda karbondioksidin üst katlara kadar çıkmasına araçları yangından kurtarmak için zorla açılan otopark kapsının büyük etkisi olduğu ifade edildi.
ARABALAR KURTARILIYOR
03:17'de yangın çıkıyor, 12 dakika sonra otopark kapısı açılıp otel sahiplerinin arabaları kurtarılıyor. İnsanlar uyandırılmadığı için de ölüyor
Turizm tarihimizin en büyük facialarından Bolu Kartalkaya Grand Kartal Hotel yangınının bilirkişi raporunda yeni dehşet verici bulgular yer aldı, görüntülerle de desteklendi.
Bu görüntüler, raporda "personelin yardım etmek, yardımcı olmayı denemek yerine kapalı otoparktan araçlarını dışarı çıkarmak için otopark ana giriş kapısını bir araya gelerek zorla açtıkları" ve açılan kapının yangını hızlandırdığı da vurgulanıyor.
KAPIYI AÇINCA YANGIN BÜYÜYOR
"Araçlarını çıkarabilmek için kapıyı tam açmaları sonucunda dışarıdan soğuk ve iç bölgede yanma gazlarına göre çok daha yoğun olan havanın yangın alanına taşınımına ve oksijen kaynağının sürekliliğine neden olmuştur." Yine kamera görüntülerine göre, "kesinlikle temel yangın eğitimi almamış" resepsiyon görevlisi lobi katına dolan dumanı tahliye etmek için ana giriş kapısının önüne koltuk çekerek kapıları açık tutuyor ve dışarı çıkıyor. Raporda karbonmonoksit seviyesinin de açılan kapılarla oluşan hava akımı sebebiyle baca görevi gören merdiven boşluklarından binanın üst katlarına hızla yayıldığı" belirtiliyor.
Raporda ayrıca 10. kattan sonra merdiven boşluğu bulunmadığı için zehirli duman ve gazların öldürücü sıcaklık düzeyindeki havanın, kat koridorlarına büyük bir hızla dolduğu ve insanların zehirlenmesine ve ölümüne yol açtığı yer aldı. Bu da otel yöneticilerinin yangından önceki ihmalleri ile yangın esnasında personelin hatalarının birleşerek felaketi getirdiği anlamına geliyor.
10 DAKİKADA HERKES ÇIKARDI
Raporda resepsiyon görevlisinin yangını haber almasından sonra 'altın zaman' olarak nitelendirilen 10 dakikayı ne kadar kötü kullandığı da anlaşılıyor. Raporda, minimum standartları sağlayan (yangın uyarı sistemi, ikaz düzeneği ve yangın merdivenleri) bir otelden bile bu kadar sürede herkesin çıkmasının mümkün olduğu belirtiliyor. Ayrıca yangının saat 03.17'de çıktığı, otoparkın kapısının ise zor kullanılarak 03.29'da açıldığı ifade ediliyor. Ancak aradan geçen 12 dakika içinde kimse uyandırılmadan otomobiller kurtarılmaya çalışıldı.