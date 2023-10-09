A Haber çatışma bölgesinde | İsrail Gazze’ye yığınak yapıyor! Kara harekatı mı başlayacak?

Bölgede turistik geziler devam ediyor. Ama diğer taraflarda savaş sürüyor. Dün İran, Filistin'e destek verdiğini açıkladı. Hamas tarafından 100'den fazla İsrailli'nin esir alındığı bilgisi var. Hamaslı yetkilileri dün akşam yaptığı açıklamada dün akşam çok sayıda İsraiili üst düzey askerin öldürüldüğünü belirtti. İsrail kendi askerlerini vurduğu belirtildi. Hamas esirlerin Gazze'de çeşitli yerlere yerleştirildiğini ve İsrail her seferinde kendi askerleri ve vatandaşlarını vuracağını belirtti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN