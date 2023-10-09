A Haber çatışma bölgesinde | İsrail Gazze'ye yığınak yapıyor! Kara harekatı mı başlayacak?
İsrail ve Hamas güçleri arasındaki çatışmalar gece boyunca sürdü. İsrail savaş uçakları Gazze şeridinde birçok noktayı bombaladı. Yüzlerce Filistin çatışmalarda hayatını kaybetti. A Haber ekibi de çatışma bölgesinde son durumu takip ediyor. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu Kudüs’ten yaşananları anlattı.
,Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları'nın, Aksa Tufanı operasyonunun ardından taraflar arasındaki çatışma gece boyunca da devam etti. İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında Gazze şeridindeki sivil yerleşim yerleri vuruldu. Gazze'nin Rafah kentindeki bir ev, İsrail savaş uçaklarının bombalaması sonucu yıkıldı. Enkaz altında kalanlardan en az 9 kişi hayatını kaybetti.
Yetkililer Gazze şeridinde bunun gibi birçok evin İsrail savaş uçakları tarafından hedef alındığını belirtti. İsrail'in gece boyunca Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 24 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi de paylaşıldı. Gazze şeridinden de İsrail'e çok sayıda roket ateşlendi. Yer yer sıcak çatışmalar da yaşandı. Öte yandan Hamas'ın Aksa Tufanı'na karşı Ddemirden Kılıçlar adlı operasyon başlatan İsrail, Gazze sınırına Askeri sevkiyatını da sürdürüyor.
İsrail ordusu yeni bir kara harekatına mı hazırlanıyor? Hamas Demir Kubbe'yi nasıl aştı? Orta Doğu'da yeni bir savaş mı başlıyor? Hamas'ın operasyonu İsrail'in "savaştayız" mesajı nasıl okunmalı? Gelişmeleri savaş hattında Kudüs'te bulunan A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu aktardı.
Emine Kavasoğlu'nun bölgeden aktardıkları:
Bizler şu anda Kudüs'te bulunuyoruz. Burası diğer bölgelere göre daha sakin. Dün gece özellikle Gazze şeridinde İsrail'in saldırıları devam etti. Dün geceden beri 500 hedefin vurulduğunu açıkladı. Bu saldırılarda 24 kişi hayatını kaybetti. Dün gece 24 Filistinli, İsrail saldırılarında can verdi.
Hamas'ın hedefinde dün gece itibarıyla Tel Aviv vardı. Hamas havalimanın hedef aldı ancak demir kubbeyi aşamadı. Atılan çok sayıda roket ve havan etkisiz hale geldi. 48 saat içinde bir kara harekatı bekleniyor. İsrail dün askeri sevkiyatlar başlattı. Gazze şeridinde çatışmalar 8 noktada sürüyor. İsrail 4 muharebe birliğini güneye konuşlandırdı.
İsrail güvenliği sağlamanın uzun sürdüğünü açıkladı. Aksa Tufanı'nın başlamasının ardından 437 Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 500 yaralı var. 700'den fazla İsrailli hayatını kaybetti 2 bin 150 İsrailli yaralandı. Kudüs'te şu anda sessizlik hakim. Cumartesi geceden beri Kudüs'te yaşayan Filistinliler greve gitmiş durumda ve dükkanlarını açmıyorlar.
Bölgede turistik geziler devam ediyor. Ama diğer taraflarda savaş sürüyor. Dün İran, Filistin'e destek verdiğini açıkladı. Hamas tarafından 100'den fazla İsrailli'nin esir alındığı bilgisi var. Hamaslı yetkilileri dün akşam yaptığı açıklamada dün akşam çok sayıda İsraiili üst düzey askerin öldürüldüğünü belirtti. İsrail kendi askerlerini vurduğu belirtildi. Hamas esirlerin Gazze'de çeşitli yerlere yerleştirildiğini ve İsrail her seferinde kendi askerleri ve vatandaşlarını vuracağını belirtti.
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