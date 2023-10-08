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İsrail Gazze'deki Ulusal İslam Bankası'nı vurdu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.10.2023 Güncelleme Tarihi: 08.10.2023
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İsrail Gazze’deki Ulusal İslam Bankası’nı vurdu

İsrail'in Gazze'deki Ulusal İslam Bankası'nı vurduğu bildirildi. Bombardımanın ardından bölgede yangın çıktı.

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