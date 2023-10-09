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İsrail helikopteri Gazze sınırında! A Haber görüntüledi

A Haber
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Giriş: 09.10.2023 16:29
A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu bölgedeki son durumu canlı yayında anlattı. Kavasoğlu, "Yeniden ardı ardına saldırılar gerçekleşti.  Hemen üzerimizde keşif için helikopterin gezdiğini söyleyelim. 5-6 dakikadan bu yana havalanmış durumda. Şiddetli hava saldırıları gerçekleşiyor." dedi.
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