A Haber Gazze sınırında! Emine Kavasoğlu dünyanın gözünü çevirdiği bölgede

Son dakika haberleri… İsrail-Hamas arasında başlayan çatışmalar 3. gününde devam ediyor. İsrail savaş uçakları Gazze’yi bombardıman altına aldı. 113 bin sivil yaşamını sürdürmeye çalıştığı Cebaliye Mülteci Kampı vuruldu. Hastanelere yaralı taşıyan ambulanslar bile İsrail uçakları tarafından hedef alınıyor. Gazze sınırında bulunan A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu detayları aktardı.

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