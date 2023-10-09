09 Ekim 2023, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
A Haber Gazze sınırında! Emine Kavasoğlu dünyanın gözünü çevirdiği bölgede
Son dakika haberleri… İsrail-Hamas arasında başlayan çatışmalar 3. gününde devam ediyor. İsrail savaş uçakları Gazze’yi bombardıman altına aldı. 113 bin sivil yaşamını sürdürmeye çalıştığı Cebaliye Mülteci Kampı vuruldu. Hastanelere yaralı taşıyan ambulanslar bile İsrail uçakları tarafından hedef alınıyor. Gazze sınırında bulunan A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu detayları aktardı.