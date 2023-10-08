Gazze Sağlık Bakanlığı Yetkilisi Enver Ataullah son durumu A Haber’de anlattı! İslam dünyasına çağrı

İSLAM DÜNYASINA ÇAĞRI

İsrail'e dışardan destek geliyor ama maalesef Filistin için gerçek bir destek gelmedi. ABD İsrail'e yardım gönderdi silah da gönderdi. Maalesef İslam ümmeti Filistin için Mescid-i Aksa için dua ediyor o da önemli ama maddi olarak silah olarak hiç yardım gelmiyor. Bizim gerçekten bunlara ihtiyacımız var.