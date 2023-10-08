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Gazze Sağlık Bakanlığı Yetkilisi Enver Ataullah son durumu A Haber'de anlattı! İslam dünyasına çağrı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 08.10.2023 Güncelleme Tarihi: 08.10.2023
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Gazze Sağlık Bakanlığı Yetkilisi Enver Ataullah son durumu A Haber’de anlattı! İslam dünyasına çağrı

Gazze Sağlık Bakanlığı Yetkilisi Enver Ataullah Gazze'deki son durumu A Haber canlı yayınında anlattı. Ataullah, "Hem maddi hem manevi hem de siyasi olarak desteklerinizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden hava saldırılarında 313 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1990 kişinin yaralandığını duyurdu.

Gazze Sağlık Bakanlığı Yetkilisi Enver Ataullah son durumu A Haber canlı yayınında anlattı.

HASTANELERDE SON DURUM

İşte o açıklamalardan satır başları; Şimdi hastaneden döndüm. Yaralı sayısı çok artıyor. 2 binden fazla yaralı var. Yatak bulamıyorlar tedavilerini yerde oluyorlar. Şehit sayısı 330'a ulaşmış olabilir. Her an bu sayı artabilir. Durum gerçekten çok zor. Elektrik de tamamen kesildi. 24 saattir elektrik yok. Elektrik olmayınca su da olmuyor.

Hamas askerleri mücadelelerine devam ediyor. Biraz önce İslami cihattan bir lider şehit olmuştur. 4 kişi bir araba suikasta maruz kaldılar. Şehit oldular.

İSLAM DÜNYASINA ÇAĞRI

İsrail'e dışardan destek geliyor ama maalesef Filistin için gerçek bir destek gelmedi. ABD İsrail'e yardım gönderdi silah da gönderdi. Maalesef İslam ümmeti Filistin için Mescid-i Aksa için dua ediyor o da önemli ama maddi olarak silah olarak hiç yardım gelmiyor. Bizim gerçekten bunlara ihtiyacımız var.

Hem maddi hem manevi hem de siyasi olarak desteklerinizi bekliyoruz.

Ateşkes yapılsın ama önce hakkımızı versinler.

İlaç eksikliği çok. Yüzde 80 civarında ilaç bulunmuyor. Tıbbi cihazlar personel yataklar hepsi eksiktir.

İslam dünyasına çağrı İSLAM DÜNYASINA ÇAĞRI

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