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Gazze bombardıman altında! Filistinli vatandaş A Haber’de son durumu anlattı

A Haber
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Giriş: 08.10.2023 14:29
Hamas'ın İsrail'e yönelik başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından İsrail Gazze'ye yönelik saldırı başlattı. Bölgedeki son durumu Filistinli vatandaş Ayesh Siam, A Haber canlı yayınında anlattı. Siam, "Gazze’de güvenli bir yer yok her an vurulabilir." dedi.
İsrailden Gazzeye yoğun bombardıman! Filistin direnişten geri adım atmıyor! İşte yeni görüntüler İSRAİL'DEN GAZZE'YE YOĞUN BOMBARDIMAN! FİLİSTİN DİRENİŞTEN GERİ ADIM ATMIYOR! İŞTE YENİ GÖRÜNTÜLER

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