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A HABER ÇATIŞMA BÖLGESİNDE! Kudüs’te patlama ve siren sesleri!

A Haber
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Giriş: 09.10.2023 12:22
İsrail ve Hamas güçleri arasındaki çatışmalar gece boyunca sürdü. İsrail savaş uçakları Gazze şeridinde birçok noktayı bombaladı. Yüzlerce Filistinli çatışmalarda hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde Kudüs’te patlama ve siren sesleri duyuldu. Bölgede bulunan A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, “Bizler Aşkilan’a doğru yola çıkmıştık ki bir anda ardı ardına siren sesleri duyma başladık. Yol kenarına aracımızı park ettik yaklaşık 2 dakika boyunca bu bölge siren sesleri yükseldi.” dedi.
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