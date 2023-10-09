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Gazze gece gündüz bombalanıyor! A Haber dünyanın gözünü çevirdiği sıcak noktada

A Haber
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Giriş: 09.10.2023 22:17
İsrail bölgeye elektrik, gıda, akaryakıt, su tedariğini kesiyor. İsrail 2,5 milyon sivilin yaşadığı bölgeyi bombalıyor. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ve Kameraman Niyazi Kurt sıcak bölgeden son gelişmeleri aktardı.
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