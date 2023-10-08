HaberlerGaleriİsrail Gazze'yi bombalıyor! A Haber dünyanın gözünü çevirdiği sıcak bölgede: Kırmızı alarma geçilmiş durumda
İsrail Gazze'yi bombalıyor! A Haber dünyanın gözünü çevirdiği sıcak bölgede: Kırmızı alarma geçilmiş durumda
İsrail'de abluka altındaki Gazze Şeridi'nden başlayan saldırılar üzerine savaş hali ilan edildi. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu Tel Aviv'den son gelişmeleri aktardı. Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.