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Haberler Galeri İsrail Gazze'yi bombalıyor! A Haber dünyanın gözünü çevirdiği sıcak bölgede: Kırmızı alarma geçilmiş durumda

İsrail Gazze'yi bombalıyor! A Haber dünyanın gözünü çevirdiği sıcak bölgede: Kırmızı alarma geçilmiş durumda

İsrail'de abluka altındaki Gazze Şeridi'nden başlayan saldırılar üzerine savaş hali ilan edildi. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu Tel Aviv'den son gelişmeleri aktardı. Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 08.10.2023 16:43 Güncelleme Tarihi: 08.10.2023 17:08
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İsrail Gazze’yi bombalıyor! A Haber dünyanın gözünü çevirdiği sıcak bölgede: Kırmızı alarma geçilmiş durumda

Hamas'ın silahlı kanadı Izzeddin Kassam, İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" isimli bir operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından bölgede gerilim yükselirken İsrail de savaş durumu alarmı vererek Gazze'ye saldırmaya başladı.

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İsrail Gazze’yi bombalıyor! A Haber dünyanın gözünü çevirdiği sıcak bölgede: Kırmızı alarma geçilmiş durumda

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, diğer istihbarat ve güvenlik üst düzey yetkilileri güvenlik oturumu düzenledi.

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İsrail Gazze’yi bombalıyor! A Haber dünyanın gözünü çevirdiği sıcak bölgede: Kırmızı alarma geçilmiş durumda

Oturumun ardından ülkede "savaş hali" ilan edildiği ve büyük askeri eyleme geçilmesinin onaylandığı kaydedildi.

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İsrail Gazze’yi bombalıyor! A Haber dünyanın gözünü çevirdiği sıcak bölgede: Kırmızı alarma geçilmiş durumda

A HABER SICAK BÖLGEDE

A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu Tel Aviv'den son gelişmeleri aktardı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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İsrail Gazze’yi bombalıyor! A Haber dünyanın gözünü çevirdiği sıcak bölgede: Kırmızı alarma geçilmiş durumda

Biz halen uçaktayız. Çok zorlu bir yolculuk geçirdik. Dünden bu yana Tel Aviv'e inmek için uğraşıyoruz ama çok da kolay olmadı. Uçağımız defalarca rötar gördü ne yazık ki güvenlik sebebiyle.