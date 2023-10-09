Ekrem İmamoğlu'ndan Bay Kemal'e darbe! Kılıçdaroğlu'nun Canpolat'ı İmamoğlu'nun Çelik'i karşısında mağlup
CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel ile iş birliği içinde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ortak adayı Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik, CHP İstanbul İl Başkanlığı için adaylığını açıklamasının ardından, Kemal Kılıçdaroğlu'nun destek verdiği Cemal Canpolat da adaylığını resmen duyurdu. CHP İstanbul il kongresi bugün gerçekleşen oylamalar ile tamamlandı. Ekrem İmamoğlu'nun Çelik'in, Bay Kemal'in Canpolat'ı karşısında üstün gelerek CHP İstanbul seçimlerini kazandı. Bu sonucun ardından oğuldan babaya bir darbe daha gelmiş oldu.
14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerde 8'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu fark yedi.
Hezimetin hemen ardından "Değişim" çıkışı yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikmişti.
ÖZEL VE İMAMOĞLU BİRLİKTE HAREKET EDİYOR
İmamoğlu, "Ekrem İmamoğlu ile ortak bir hayalimiz var" diyen CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in adaylığına destek verdiğini açıklamıştı.
SON SÜRAT KURULTAYA GİDİLDİ
Yaşanan gelişmelerin ışığında CHP son sürat Kurultay'a gidilmişti.
Kasım ayında yapılması planlanan kurultay öncesi il kongreleri devam ederken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklediği isimler ile "Değişim" ekibinin desteklediği gruplar arasında kavga çıkıyor.
ADAYLAR BELLİ OLDU
CHP'nin yasaklı İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile kavgalı olduğu bilinen Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u kendi adayının kazanması için elinde geleni yapacağını bilirken adaylar belli olmuştu.
DEĞİŞİMCİLERİN ADAYI: ÖZGÜR ÇELİK
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun destek verdiği Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik'in ardından CHP'nin eski il başkanlarından ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun destek verdiği Cemal Canpolat da adaylığını açıklamıştı.
Ancak bir noktaya dikkat çekmete fayda var... Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklediği konuşulan Cemal Canpolat'ın da Canan Kaftancıoğlu ile kavgalı olduğu biliniyor.
Özgür Çelik adaylığını, "Birlikte yol yürümekten onur duyduğum büyük aileme güç katmak için CHP İstanbul İl Başkanılığı'na adayım. Umudu örgütleyeceğimiz, yerel seçimler başta olmak üzere birçok başarıya birlikte imza atacağımız yarınlarda buluşalım." diyerek duyurmuştu.
BAY KEMAL'İN ADAYI: CEMAL CANPOLAT
Çelik'in ardından bugün açıklama yapan Cemal Canpolat, "Kuruluşunun 100. Yılında, 100 yıllık çınarın İstanbul İl Başkanlığına adayım. Geçmişte başardık!" diyerek Çarşamba günü kapsamlı bir açıklama yapacağını duyurmuştu.
BİLEK GÜREŞİ GERÇEKLEŞTİ
CHP'de genel merkez destekçileri ile değişimciler arasındaki en büyük bilek güreşi bugün İstanbul'da gerçekleşti.
İSTANBUL'DA YARIŞTILAR
Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongrede, CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik ve eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, İl Başkanlığı için yarıştılar.
İMAMOĞLU'NUN "LİYAKAT" YALANI DEŞİFRE OLDU
Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklediği CHP İstanbul İl Başkanı Adayı Cemal Canpolat, Erkem İmamoğlu'nun torpille işe alım yaptığını açık açık ifşa etti.
"DELEGELER OY İÇİN İŞE ALINDI"
"CHP'lilerin başka partiler üzerinden işe girmesini içime sindiremiyorum!" diyen Canpolat hızını alamadı ve "CHP delegelerini, size oy vermek için işe aldığınız bir dönemi kabul edemiyorum." dedi.
"BAKAN OLMAK İÇİN KAPIDA BEKLEYENLER DEĞİŞİMCİ OLDU"
Canpolat ayrıca "4 gün önce Genel Başkan için gözyaşı dökenlerin, Bakan olmak için kapıda bekleyenlerin 'Değişim' diye ortaya çıkmasını kabul edemez bu parti!" diye ekledi.
İMAMOĞLU CANPOLAT'IN KONUŞMASININ ARDINDAN: BU NEYDİ, REZİL OLDUK!
Canpolat konuşması boyunca sık sık değişimcilere yüklendi ve Kılıçdaroğlu destekçilerinden alkış aldı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkan Adayı Cemal Canpolat'ın yaptığı konuşmaya tepki göstererek "Bu neydi ayıp ya, rezil olduk" dedi.
İMAMOĞLU'NDAN BAY KEMAL'E DARBE! ÖZGÜR ÇELİK KAZANDI
CHP İstanbul seçimlerini Ekrem İmamoğlu'nun desteklediği aday Özgür Çelik kazandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklediği Cemal Canpolat kaybetti.
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