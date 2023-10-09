09 Ekim 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İsrail-Gazze geriliminde son durum! A Haber çatışma bölgesinde

İsrail-Gazze geriliminde son durum! A Haber çatışma bölgesinde

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.10.2023 09:00
İsrail ve Hamas güçleri arasındaki çatışmalar gece boyunca sürdü. İsrail savaş uçakları Gazze şeridinde birçok noktayı bombaladı. Yüzlerce Filistinli çatışmalarda hayatını kaybetti. A Haber ekibi de çatışma bölgesinde son durumu takip ediyor. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
A Haber çatışma bölgesinde
A Haber çatışma bölgesinde
İmamoğlu’ndan Cemal Canpolat’a salvo
İmamoğlu'ndan Cemal Canpolat'a salvo
CHP İstanbul il kongresinde kavga!
CHP İstanbul il kongresinde kavga!
Gazze’de yoğun bombardıman canlı yayında!
Gazze'de yoğun bombardıman canlı yayında!
Filistin Devleti artık ertelenemez bir ihtiyaç
"Filistin Devleti artık ertelenemez bir ihtiyaç"
Kadim Ortodoks Kilisesi açıldı
Kadim Ortodoks Kilisesi açıldı
Burada bir soykırım var
"Burada bir soykırım var"
A Haber sıcak bölgede
A Haber sıcak bölgede
Albatros kamikaze İDA test atışından başarıyla geçti
Albatros kamikaze İDA test atışından başarıyla geçti
Başkan Erdoğan Cumhur İttifakı liderleriyle görüştü
Başkan Erdoğan Cumhur İttifakı liderleriyle görüştü
İslam dünyasına çağrı
İslam dünyasına çağrı
Filistinli vatandaş A Haber’de: Güvenli yer yok
Filistinli vatandaş A Haber'de: Güvenli yer yok
Daha Fazla Video Göster