İsrail'in bombardımanına A Haber canlı yayınında yakalandı! İşte Filistinli Ayesh Siam'ın korku dolu anlar...
İsrail ile Filistin arasında yaşanan gerginlik her geçen dakika artarken İsrail'in gece boyu Gazze'ye yönelik hava saldırıları yoğun bir şekilde sürdü. İsrail gece saatlerinde Gazze Şeridi'ne 500'den fazla saldırı düzenlediğini açıklarken A Haber ekranlarına konuk olan Filistinli Ayesh Siam bölgede yaşananları canlı yayında aktardı. Siam açıklama yaptığı anlarda İsrail'in bombalı saldırısına yakalanırken büyük korku yaşadı. İşte o anlar...
GECE BOYU SALDIRILAR SÜRDÜ
Hamas'tan gelen bu saldırı sonrası İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başladı. Gece boyu süren saldırılar sonucu yüzlerce kişi hayatını kaybederken binlerce kişi de yaralandı.
500'DEN FAZLA HAVA SALDIRISI
İsrail ordusu, gece boyunca Gazze Şeridi'ne 500'den fazla hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. İsrail ordusundan konuya dair yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Gece savaş uçakları, helikopterler, hava araçları ve topçu güçleri, Gazze Şeridi'nde Hamas ve İslami Cihad'a ait 500'den fazla noktayı hedef aldı." ifadeleri kullanıldı.
80 AYRI NOKTADAN...
İsrail tarafından yapılan açıklamada 7 Ekim'den itibaren Gazze Şeridi'nden yaklaşık 1000 Filistinli silahlı unsurun 80 ayrı noktadan İsrail içinde 20 yerleşim yeri ve 11 askeri üsse girdiği değerlendiriliyor.
SALDIRIYA A HABER CANLI YAYININDA YAKALANDI
Diğer yandan A Haber ekipleri de bölgeden yaptıkları canlı yayınlarla sürekli olarak sıcağı sıcağına bilgi aktarırken, Filistinli Ayesh Siam canlı yayında bölgede yaşananları anlattı.
"ÇOK KORKUNÇ BİR ŞEY BU"
A Haber ekranlarında İsrail'in saldırılarını yorumlayan Siam, İsrail'in bombardımanına canlı yayında yakalandı. Birkaç bina yakınına bomba düşen ve büyük bir korku yaşayan Siam "Çok korkunç bir şey" dedi.
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