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İsrail'in bombardımanına A Haber canlı yayınında yakalandı! İşte Filistinli Ayesh Siam'ın korku dolu anlar...

ÖZEL HABER ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 09.10.2023 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023
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İsrail’in bombardımanına A Haber canlı yayınında yakalandı! İşte Filistinli Ayesh Siam’ın korku dolu anlar...

İsrail ile Filistin arasında yaşanan gerginlik her geçen dakika artarken İsrail'in gece boyu Gazze'ye yönelik hava saldırıları yoğun bir şekilde sürdü. İsrail gece saatlerinde Gazze Şeridi'ne 500'den fazla saldırı düzenlediğini açıklarken A Haber ekranlarına konuk olan Filistinli Ayesh Siam bölgede yaşananları canlı yayında aktardı. Siam açıklama yaptığı anlarda İsrail'in bombalı saldırısına yakalanırken büyük korku yaşadı. İşte o anlar...

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim'de İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını duyurdu. Bu gelişme sonrası Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girdi.

GECE BOYU SALDIRILAR SÜRDÜ

Hamas'tan gelen bu saldırı sonrası İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başladı. Gece boyu süren saldırılar sonucu yüzlerce kişi hayatını kaybederken binlerce kişi de yaralandı.

500'DEN FAZLA HAVA SALDIRISI

İsrail ordusu, gece boyunca Gazze Şeridi'ne 500'den fazla hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. İsrail ordusundan konuya dair yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Gece savaş uçakları, helikopterler, hava araçları ve topçu güçleri, Gazze Şeridi'nde Hamas ve İslami Cihad'a ait 500'den fazla noktayı hedef aldı." ifadeleri kullanıldı.

80 AYRI NOKTADAN...

İsrail tarafından yapılan açıklamada 7 Ekim'den itibaren Gazze Şeridi'nden yaklaşık 1000 Filistinli silahlı unsurun 80 ayrı noktadan İsrail içinde 20 yerleşim yeri ve 11 askeri üsse girdiği değerlendiriliyor.

SALDIRIYA A HABER CANLI YAYININDA YAKALANDI

Diğer yandan A Haber ekipleri de bölgeden yaptıkları canlı yayınlarla sürekli olarak sıcağı sıcağına bilgi aktarırken, Filistinli Ayesh Siam canlı yayında bölgede yaşananları anlattı.

"ÇOK KORKUNÇ BİR ŞEY BU"

A Haber ekranlarında İsrail'in saldırılarını yorumlayan Siam, İsrail'in bombardımanına canlı yayında yakalandı. Birkaç bina yakınına bomba düşen ve büyük bir korku yaşayan Siam "Çok korkunç bir şey" dedi.

İsrail’in saldırısına A Haber yayınında yakalandı İSRAİL'İN SALDIRISINA A HABER YAYININDA YAKALANDI
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