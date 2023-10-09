İsrail’in bombardımanına A Haber canlı yayınında yakalandı! İşte Filistinli Ayesh Siam’ın korku dolu anlar...

"ÇOK KORKUNÇ BİR ŞEY BU"

A Haber ekranlarında İsrail'in saldırılarını yorumlayan Siam, İsrail'in bombardımanına canlı yayında yakalandı. Birkaç bina yakınına bomba düşen ve büyük bir korku yaşayan Siam "Çok korkunç bir şey" dedi.