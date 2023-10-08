08 Ekim 2023, Pazar
İsrail'den Gazze'ye yoğun bombardıman! Filistin direnişten geri adım atmıyor! İşte yeni görüntüler
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın İsrail'in güney bölgelerine yönelik "Aksa Tufanı" operasyonunu başlatmasının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, tüm askeri güçlerini kullanacaklarını belirterek Gazze sakinlerinin bölgeden çıkmasını istemişti. Netanyahu'nun açıklamasından saatler sonra İsrail savaş uçakları abluka altındaki Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerini yoğun bombardımana tuttu. İşte Gazze'deki yıkımın boyutunu gözler önüne seren kareler...
Giriş Tarihi: 08.10.2023 12:13 Güncelleme Tarihi: 08.10.2023 12:14
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