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İsrail'den Gazze'ye yoğun bombardıman! Filistin direnişten geri adım atmıyor! İşte yeni görüntüler

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın İsrail'in güney bölgelerine yönelik "Aksa Tufanı" operasyonunu başlatmasının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, tüm askeri güçlerini kullanacaklarını belirterek Gazze sakinlerinin bölgeden çıkmasını istemişti. Netanyahu'nun açıklamasından saatler sonra İsrail savaş uçakları abluka altındaki Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerini yoğun bombardımana tuttu. İşte Gazze'deki yıkımın boyutunu gözler önüne seren kareler...

Giriş Tarihi: 08.10.2023 12:13 Güncelleme Tarihi: 08.10.2023 12:14
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İsrail’den Gazze’ye yoğun bombardıman! Filistin direnişten geri adım atmıyor! İşte yeni görüntüler
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'e yönelik Aksa Tufanı operasyonunu başlattı. Filistinli gruplar çok sayıda İsrailli askeri ve bazı sivilleri esir alarak abluka altındaki Gazze Şeridi'ne götürdü. İsrail hükümeti yaşananların ardından savaş ilan etti ve Gazze'ye bombardıman başlattı.
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İsrail’den Gazze’ye yoğun bombardıman! Filistin direnişten geri adım atmıyor! İşte yeni görüntüler
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, tüm (askeri) güçlerini kullanacaklarını belirterek Gazze sakinlerinin bölgeden çıkmasını istedi.
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İsrail’den Gazze’ye yoğun bombardıman! Filistin direnişten geri adım atmıyor! İşte yeni görüntüler

GAZZE ŞERİDİNE BOMBALI SALDIRI

İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını gece de sürdürdü. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze kentinin batısında Filistinli gruplara ait askeri bir nokta ile Beyt Hanun beldesi ve Gazze'nin güney ve orta kesiminde evleri ve kamu kurumlarına ait binaları bombaladı.

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İsrail’den Gazze’ye yoğun bombardıman! Filistin direnişten geri adım atmıyor! İşte yeni görüntüler
Hedef alınan noktalar arasında Hamas'ın Gazze'deki yetkilisi Yahya es-Sinvar'ın En-Nasr semtindeki ofisi, Filistin Stadyumu, Gazze'deki "İslam Milli Bankası" ve "Üretim Bankası" binaları yer aldı.
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İsrail’den Gazze’ye yoğun bombardıman! Filistin direnişten geri adım atmıyor! İşte yeni görüntüler
Saldırıda, Gazze'nin batısındaki El-Cela Caddesi'nde, içinde bazı hukuk büroları ve ofislerin de yer aldığı 14 katlı "Vatan" apartmanı da bombalandı. Saldırıda apartman yıkılırken çevresindeki binalar da zarar gördü. Bu, saldırılarda bombalanan ikinci 14 katlı apartman oldu.