İsrail’den Gazze’ye yoğun bombardıman! Filistin direnişten geri adım atmıyor! İşte yeni görüntüler

GAZZE ŞERİDİNE BOMBALI SALDIRI

İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını gece de sürdürdü. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze kentinin batısında Filistinli gruplara ait askeri bir nokta ile Beyt Hanun beldesi ve Gazze'nin güney ve orta kesiminde evleri ve kamu kurumlarına ait binaları bombaladı.