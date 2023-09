Eski İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu’ndan Bay Kemal’e salvo: 5 yıllık emeklerimize pusu kurdu

"KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞI ÜZERİNDEN GELİŞEN HER ALAMETE İTİRAZ ETTİM"

Ben ilkelerim ve millete olan borcum sebebiyle, beş yıl boyunca, tüm kamuoyu ve eski partim şahittir ki Kemal Bey'in adaylığı üzerinden gelişen her alamete, her irade beyanına itiraz ettim. Maalesef beş yıl boyunca bu konuda yaptığım itirazlarım parti içindeki bir dedikodu mekanizmasının giyotinine, bazen sıfatlarımı, bazen sözlerimi, bazen de irademi kurban vermiştir.

Eski İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, katıldığı canlı yayında 14 ve 28 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde, CHP ve İYİ Parti ittifakına yönelik, sert eleştirilerde bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu bombardımana tutan Ağıralioğlu, "Kemal Bey 5 yıllık emeklerimize pusu kurdu" ifadelerini kullandı.

"İYİ PARTİ SEÇMENİ AK PARTİ VE MHP SEÇMENİNE CHP'DEN ÇOK DAHA YAKIN"

Ağıralioğlu sözlerinin devamında, "İYİ Parti seçmeni, ittifakın içinde olsa bile AK Parti ve MHP seçmenine CHP'den çok daha yakındır.

"KEMAL BEY 5 YILLIK EMEKLERİMİZE PUSU KURDU"

Aslında Kemal Bey partisini cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre yönetiyor, süreci cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre yönetiyor. Tek adam evet. Demokrasi kılıklı tek adam. Masayı kendi heveslerinize göre organizasyon olarak kurmanız böyle, masada İYİ Parti'nin emeklerini pusulaması öyle... 5 yıllık emeklerimize Kemal Bey pusu kurdu." dedi.