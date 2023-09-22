Eski İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan Bay Kemal'e salvo: 5 yıllık emeklerimize pusu kurdu
14 ve 28 Mayıs seçimlerinden büyük hezimete uğrayan koalisyon masasının "en büyük kaybedeni" olarak tarihe geçen İYİ Parti, milleti aldatan siyaseti ile tepkilerin odağı olmuştu. Yerel seçimlere adım adım yaklaşılırken, CHP ve İYİ Parti arasındaki kaosun yankıları da sürmeye devam ediyor. Seçimlerdeki hezimetin asıl müsebbiplerinin Kılıçdaroğlu ve Akşener olduğunu her fırsatta dile getiren Eski İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, katıldığı canlı yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu. Ağıralioğlu, "Kemal Bey 5 yıllık emeklerimize pusu kurdu" ifadelerini kullanırken, İYİ Parti seçmeninin AK Parti ve MHP seçmeni ile CHP'den çok daha yakın olduğunu da dile getirdi.
KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER'İ TOPA TUTTU: MAĞLUBİYETİN ASIL MÜSEBBİPLERİ
Ağıralioğlu seçimlerin Kılıçdaroğlu yüzünden kaybedildiğini söyleyip, "Kılıçdaroğlu ve bu adaylığın menfaat çevresi; bu ilkesiz, ölçüsüz mücadelenin doğal sonucu olan mağlubiyetin asıl müsebbipleridir!" demişti.
Akşener'i de hedef alan Ağırlioğlu, "Genel seçimlerin en çok kaybeden partisi İYİ Parti, en ağır hasarı alan Genel Başkanı da Sayın Meral Akşener'dir. Dolayısıyla bu ağır seçim mağlubiyetinin bir savunma ve muhatap suçlu bulma psikolojisi doğurması da gayet normaldir." diye konuşmuştu.
"HERKES, HER ŞEYİ GÖRÜYOR VE GÖRDÜ; OLAN BİTEN HER ŞEY MİLLETİN GÖZÜ ÖNÜNDE OLDU"
Seçimlerden kısa bir süre önce İYİ Parti'den zehir zemberek sözlerle istifa eden Ağıralioğlu, Twitter-X hesabından şu açıklamayı yapmıştı:
"Üzülerek ifade etmek gerekir ki 14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen genel seçimlerin en çok kaybeden partisi İYİ Parti, en ağır hasarı alan Genel Başkanı da Sayın Meral Akşener'dir. Dolayısıyla bu ağır seçim mağlubiyetinin bir savunma ve muhatap suçlu bulma psikolojisi doğurması da gayet normaldir.
İYİ Parti ve Sayın Genel Başkan, Kemal Bey ile kaybedileceğini çok iyi biliyordu. İYİ Parti'nin bu kadar hasar almasının sebebi, bildiği ve sonucunu öngördüğü felaketi engelleyememiş olmasıdır.
"BEDELİNİ İYİ PARTİ ÇOK AĞIR ÖDEDİ"
Adaylığını memleketteki bütün önceliklerin önüne geçiren ve bize dayatan Kılıçdaroğlu ve bu adaylığın menfaat çevresi; bu ilkesiz, ölçüsüz mücadelenin doğal sonucu olan mağlubiyetin asıl müsebbipleridir! İYİ Parti, seçmen nezdinde suçlanan taraf olmamak için itirazlarına rağmen masada oturmak ve gelen felaketi görüp kalktıktan sonra da yeniden dönmek zorunda bırakılmıştır.
"Çok ağır ifadeler ile kalkılan bir masaya neden paldır küldür oturulduğu da ne partililere ne de millete izah edilebilmiştir. Bunun bedelini de hem Genel Başkan hem de İYİ Parti çok ağır ödemiştir. Şimdi masaya dönüş kararına meşruiyet kazandırmak için, "O, onu söyledi, bu aslında şöyle demişti." gibi beyanlarda bulunmak da içine düşülen itibarsızlık ve başarısızlık durumunu değiştirmeyecektir. Masaya dönüşü onurlu hâle getirmek için yapılan "istişareler", söylenen ama dönülen sözler, çizilen ama çiğnenen kırmızı çizgiler ortadadır.
"KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞI ÜZERİNDEN GELİŞEN HER ALAMETE İTİRAZ ETTİM"
Ben ilkelerim ve millete olan borcum sebebiyle, beş yıl boyunca, tüm kamuoyu ve eski partim şahittir ki Kemal Bey'in adaylığı üzerinden gelişen her alamete, her irade beyanına itiraz ettim. Maalesef beş yıl boyunca bu konuda yaptığım itirazlarım parti içindeki bir dedikodu mekanizmasının giyotinine, bazen sıfatlarımı, bazen sözlerimi, bazen de irademi kurban vermiştir.
Eski İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, katıldığı canlı yayında 14 ve 28 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde, CHP ve İYİ Parti ittifakına yönelik, sert eleştirilerde bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu bombardımana tutan Ağıralioğlu, "Kemal Bey 5 yıllık emeklerimize pusu kurdu" ifadelerini kullandı.
"İYİ PARTİ SEÇMENİ AK PARTİ VE MHP SEÇMENİNE CHP'DEN ÇOK DAHA YAKIN"
Ağıralioğlu sözlerinin devamında, "İYİ Parti seçmeni, ittifakın içinde olsa bile AK Parti ve MHP seçmenine CHP'den çok daha yakındır.
"KEMAL BEY 5 YILLIK EMEKLERİMİZE PUSU KURDU"
Aslında Kemal Bey partisini cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre yönetiyor, süreci cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre yönetiyor. Tek adam evet. Demokrasi kılıklı tek adam. Masayı kendi heveslerinize göre organizasyon olarak kurmanız böyle, masada İYİ Parti'nin emeklerini pusulaması öyle... 5 yıllık emeklerimize Kemal Bey pusu kurdu." dedi.
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