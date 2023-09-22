Eski İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu’ndan Bay Kemal’e salvo: 5 yıllık emeklerimize pusu kurdu

"HERKES, HER ŞEYİ GÖRÜYOR VE GÖRDÜ; OLAN BİTEN HER ŞEY MİLLETİN GÖZÜ ÖNÜNDE OLDU"

Seçimlerden kısa bir süre önce İYİ Parti'den zehir zemberek sözlerle istifa eden Ağıralioğlu, Twitter-X hesabından şu açıklamayı yapmıştı:

"Üzülerek ifade etmek gerekir ki 14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen genel seçimlerin en çok kaybeden partisi İYİ Parti, en ağır hasarı alan Genel Başkanı da Sayın Meral Akşener'dir. Dolayısıyla bu ağır seçim mağlubiyetinin bir savunma ve muhatap suçlu bulma psikolojisi doğurması da gayet normaldir.

İYİ Parti ve Sayın Genel Başkan, Kemal Bey ile kaybedileceğini çok iyi biliyordu. İYİ Parti'nin bu kadar hasar almasının sebebi, bildiği ve sonucunu öngördüğü felaketi engelleyememiş olmasıdır.