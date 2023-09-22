Meral Akşener CHP’ye kapıyı bir kez daha kapattı: Blöf yapmıyoruz artık rakibiz! Bu defter kapandı

15 VEKİL BAŞIMIZA ÇOK KAKILDI

"CHP'den 15 milletvekili aldık diye "Biz olmasaydık İYİ Parti olmazdı" diye sayısız çıkış oldu bu bizim başımıza çok kakıldı. CHP'li isimler yaptı bunu."

"HİÇBİR PAZARLIK YAPMAYACAĞIZ"

İmamoğlu ve Yavaş'ı masaya ben getirdim millet getirdi. Bu iki isim de adaylığı reddetti. Hiçbir pazarlık yapmadan muhalif kimliğimizle seçime gireceğiz.