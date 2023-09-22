Meral Akşener CHP'ye kapıyı bir kez daha kapattı: Blöf yapmıyoruz artık rakibiz! Bu defter kapandı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldığı canlı yayında yerel seçimler öncesi ittifakın devamına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Akşener tüm il ve ilçelerde ayrı adayla seçimlere girme kararlarının blöf olmadığını vurgularken, hiçbir pazarlık yapmayacaklarının da altını çizdi. Kılıçdaroğlu'nun olası bir teklifine karşı ne yanıt vereceğine yönelik soruya ise Akşener "Bizim adaylarımızı destekleme konusunda herkes serbest. Biz artık birbirimizle rakibiz, bu defter kapandı" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçimler öncesi ailesine vasiyet ettiği Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçimlerde yaşanan büyük hezimetin ardından sert sözlerle eleştirdi.
"İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN KAYBETMESİNİ GÖZE ALIYORUZ"
Akşener, Kılıçdaroğlu'nun nefsine yenik düştüğünü ifade ederken partilerinin CHP'ye seçim kazandırmak için kurulmadığını ifade etti. Akşener diğer yandan yerel seçimlerde her ilde ayrı aday çıkaracaklarını ifade etti.
Akşener İstanbul ve Ankara'da da ayrı aday çıkaracaklarını ifade ederken İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın seçimleri kaybetmesini göze aldıklarını ifade etti.
"KORKAKLAR"
Akşener yaptığı açıklamalarda bu iki ismi Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmaması nedeniyle 'korkaklar' diyerek suçlarken, seçimlerde destek vermeyeceklerini belirtti.
"81 İLDE KENDİ ADAYIMIZLA SEÇİME GİRECEĞİZ"
Diğer yandan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde Türkiye genelinde 81 il ve ilçelerinde partimizin kendi adaylarının teşkilatlarımızın görüşlerinin yanı sıra her seçim çevresinde aday adaylarımıza yönelik halkın eğilim ve tercihlerinin dikkate alınarak tespit edilmesine karar verilmiş olup, sürecin yönetiminde parti başkanlık divanımız yetkilendirilmiştir." dedi.
İMAMOĞLU: İTTİFAK GEREKLİ
İBB Başkanı İmamoğlu ise Akşener'in bu çıkışına yönelik "Ben hâlâ ittifakın gerekli olduğunu, ittifak sürecinin Türkiye'de bir gerçek olduğunu ve bunun da müzakereye açık olması gerektiğini söylüyorum. Açıkçası dünkü yapılan tariften de müzakerenin kapanmadığını düşünüyorum. Yine en güçlü şekliyle, Sayın Akşener, İYİ Parti ve yöneticileriyle müzakerenin diyaloğun çok sağlıklı bir şekilde yürütülebileceğini, yönetilebileceğini düşünüyorum. Elbette bunun karşılıklı gerekleri var, zaman gösterecek" dedi.
"İTTİFAK SEÇİMDEN SONRA ZATEN BİTTİ"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İYİ Parti'nin 81 ilde aday çıkarma kararına yönelik yaptığı konuşmada "Bir siyasi partinin aldığı kararı saygı ile karşılayacağız. Seçimden sonra kurduğumuz ittifak zaten bitti." ifadelerini kullandı.
Bu gelişmeler yaşanırken İYİ Parti'den yerel seçimlerde ittifak yapılabileceğine yönelik açıklamalar da gelirken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldığı canlı yayında ittifak durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.
İşte Akşener'in açıklamalarında öne çıkanlar
"BLÖF YAPMIYORUZ 81 İLDE AYRI ADAY ÇIKARACAĞIZ"
Akşener blöf yapmadıklarını ifade ederken "2023 seçimleri sonrası oturup konuştuk. GİK'den bir karar çıktı ve ben de aynı fikirdeyim. Sonuç itibariyle 81 ilde ve ilçede kendi adayımızı çıkaracağız. " ifadelerini kullandı.
15 VEKİL BAŞIMIZA ÇOK KAKILDI
"CHP'den 15 milletvekili aldık diye "Biz olmasaydık İYİ Parti olmazdı" diye sayısız çıkış oldu bu bizim başımıza çok kakıldı. CHP'li isimler yaptı bunu."
"HİÇBİR PAZARLIK YAPMAYACAĞIZ"
İmamoğlu ve Yavaş'ı masaya ben getirdim millet getirdi. Bu iki isim de adaylığı reddetti. Hiçbir pazarlık yapmadan muhalif kimliğimizle seçime gireceğiz.
İSTİFA SİNYALİ VERDİ
Bu seçimlerde başarılı olacağımıza inanıyorum. Eğer başarısız olursak ben de gerekeni yapacağım.
ÖZGÜR ÖZEL AĞLAYACAĞINA ARASAYDI
Manisa 2019'da bize verilince Özgür Özel sabaha kadar ağlamış. Ağlayacağına keşke beni arasaydı. Dolayısıyla bunlar bizle ağlayarak işbirliği yapmışlar.
İSTERLERSE ADAYLARIMIZI DESTEKLESİNLER
Kılıçdaroğlu gelip ittifak teklifinde bulunsa? sorusuna da yanıt veren Akşener "Biz bu seçimlere kendi başımıza gireceğiz ve kaç kilo ediyoruz onu göreceğiz. Bizim adaylarımızı destekleme konusunda herkes serbest. Biz artık birbirimizle rakibiz, bu defter kapandı" ifadelerini kullandı.
"OYUMUZ MASAYA DÖNÜNCE DÜŞTÜ"
"Herkes bizim masadan kalkınca oyumuz düştü sanıyor. Bizim oyumuz masaya tekrar oturunca gitti. Kaybetttiğimiz oyun nereye gittiğini çözen problemin kendisini çözer."
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