İYİ Partili Birol Aydemir hem CHP’yle bu iş olmaz dedi hem de pazarlıkta vites yükseltti!
CHP ve İYİ Parti arasında kapılar ardından pazarlık devam ediyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yerel seçimler için hem CHP’den bağımsız yürüyeceklerini belirtmiş hem de anlaşmalar olabilir diyerek at pazarlığını başlattı. CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu her fırsatta eleştiri yağmuruna tutan Akşener’den sonra İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir de katıldığı canlı yayında hem CHP'yi zehir zemberek sözlerle yerden yere vurdu hem de pazarlıkta vites yükseltti. CHP ile seçim kazanılmaz diyen İYİ Partili Aydemir, "Biz asıl merkez yönetimi kaybettik, 5 yıl gitti. Biz ne kadar seçim olursa olsun kaybederiz" ifadelerini kullandı. Ayrıca Aydemir, "İstanbul’un riskli olduğunu düşünüyorum. Ankara Mansur Bey’den dolayı kazanılabilir düşünüyorum" dedi.
Yerel seçimlere giderayak İYİ Parti ve CHP arasındaki at pazarlığında her geçen gün vites yükselmeye devam ediyor.
81 ilde aday çıkaracağız diyerek CHP'ye karşı elini güçlendirmek isteyen Meral Akşener son olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Ümit Özlale'nin adını resmen açıkladı.
Kemal Kılıçdaroğlu ise "Saygı ile karşılıyoruz. Seçimdem sonra kurduğumuz ittifak zaten bitti" diyerek el yükselten Akşener'i frenlemek istedi.
"Falanca parti seçimi kazanabilir, falanca parti kaybedebilir endişesi kararımızı etkilemeyecek" diyerek at pazarlığı yürüttükleri CHP'ye gözdağı veren İYİ Parti Teşkilat Başkanı Başkanı Buğra Kavuncu ise "İddiamız şu, biz Türkiye'yi çok daha iyi yönetiriz, Ankara'yı da, İstanbul'u da çok daha iyi yönetiriz" dedi.
"İSTANBUL VE ANKARA ADAYLARINI DA YAKINDA AÇIKLAYACAĞIZ"
Adaylığının açıklanmasının ardından bir televizyon programına konuk olan Özlale, İstanbul ve Ankara adaylarının da yakın zamanda açıklanacağını bildirdi. Özlale, "Son GİK toplantısında bununla ilgili yetkiler Divan'a verildi. Yavaş yavaş bütün adayları açıklayacağımız söyleyebilirim" dedi.
Tüm bu yaşananlar sıcaklığını korurken, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir, CHP'yi yerden yere vurarak pazarlıktaki vitesi iyice yükseltti.
"İKİ BELEDİYE KAYBOLUP KAYBOLMAMIŞ ÇOK MU ÖNEMLİ?"
At pazarlığındaki vitesi yüksel İYİ Partili Birol Aydemir, "Ben bu şekilde yapıyla hiçbir seçimin kazanılacağını düşünmüyorum. Bu yapıyla ilginç bir şey söyleyeceğim Ankara, İstanbul'un kazanılabileceğini düşünmüyorum artık (İttifak yapılırsa). İstanbul'un riskli olduğunu düşünüyorum. Ankara Mansur Bey'den dolayı kazanılabilir düşünüyorum. Bir de şu var bu ittifak yapıldı peki niye kaybettik biz? 14 Mayıs, 28 Mayıs'ta niye kaybettik? Madem bu ittifak çok iyi işliyordu da niye kaybettik biz? Biz merkezi yönetimi kaybettik, yani iki belediye kaybolup, kaybolmamış çok mu önemli?" ifadelerini kullandı.
"CHP İLE BU İŞ OLMAZ"
CHP ile seçim kazanılmayacağını söyleyerek yerden yere vuran Aydemir, "Biz asıl merkez yönetimi kaybettik, 5 yıl gitti. Biz ne kadar seçim olursa olsun kaybederiz (CHP ile yan yana olduğu sürece). İttifak dediğinizde, ittifaktaki 6 partinin ne kadar uyumu vardı. Bence zaten ittifak sistemi yanlış. Biz ona itiraz ediyoruz, ben kişisel olarak da itiraz ediyorum. Bu ittifak sistemi bir saçmalık" dedi.
"BİZ NEREDE KAYBETTİK BİLİYOR MUSUNUZ?"
Sözlerini sürdüren İYİ Partili Birol Aydemir, "Biz 28 Mayıs seçimlerinde nerede kaybettik biliyor musunuz? Ankara-İstanbul'da kaybettik. Kaç oy aldı sayın Cumhurbaşkanı? Yüzde 46-47 oy aldı iki ilde. Biz zaten diğer taraftaki açığı buradan kapatıyorduk. Ankara-İstanbul'dan kapatıyorduk ama ne oldu yüzde 46-47 oy aldı. Biz orada gittik" açıklamasında bulundu.
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