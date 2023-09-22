İYİ Partili Birol Aydemir hem CHP’yle bu iş olmaz dedi hem de pazarlıkta vites yükseltti!

"İKİ BELEDİYE KAYBOLUP KAYBOLMAMIŞ ÇOK MU ÖNEMLİ?"

At pazarlığındaki vitesi yüksel İYİ Partili Birol Aydemir, "Ben bu şekilde yapıyla hiçbir seçimin kazanılacağını düşünmüyorum. Bu yapıyla ilginç bir şey söyleyeceğim Ankara, İstanbul'un kazanılabileceğini düşünmüyorum artık (İttifak yapılırsa). İstanbul'un riskli olduğunu düşünüyorum. Ankara Mansur Bey'den dolayı kazanılabilir düşünüyorum. Bir de şu var bu ittifak yapıldı peki niye kaybettik biz? 14 Mayıs, 28 Mayıs'ta niye kaybettik? Madem bu ittifak çok iyi işliyordu da niye kaybettik biz? Biz merkezi yönetimi kaybettik, yani iki belediye kaybolup, kaybolmamış çok mu önemli?" ifadelerini kullandı.