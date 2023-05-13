Turkuvaz Medya'da 2023 seçim heyecanı: 14 Mayıs seçimlerinin nabzı A Haber ve atv'de atacak
Yıllardır her seçimde en güvenilir, en anlaşılır, en hızlı ve en doğru bilgileri izleyicisine aktaran Turkuvaz Medya'nın yayın gurubu kanalları A Haber ve atv, 14 Mayıs 2023 Pazar günkü seçimlerinde de aynı parola ile izleyicisinin karşısına çıkıyor.. Peki, “Seçim 2023” yayınında izleyicileri nasıl bir ekran bekliyor? Detayları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı.
14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinin nabzı A Haber ve ATV ekranlarındaki ortak yayında atacak.
Turkuvaz Medya'nın dev stüdyoları tarihi seçimlere her açıdan hazır.
Her seçim olduğu gibi A Haber ve ATV'nin tecrübeli spikerleri, önemli yüzleri vatandaşları dolu dolu bilgilendirecekler.
"GÜZEL BİR SEÇİM OLSUN"
ATV Haber'den spiker Nihan Günay yaptığı açıklamada, "Aslında çık ciddi bir çalışma var. Haftalardır çalışıyoruz. İyi bir ekip. Ve partnerlerimiz çok iyi… Sevili Cem, Banu ve Salih ile birlikteyiz. Onlar biraz detaylı anlatacaklarıdır. Ben daha çok muhabir bağlatısı yapacağım. Hem iç ekranlarda verileri vereceğiz. Seçim sonuçları herkes için hayırlı olsun ve güzel bir seçim olsun" dedi.
"A HABER'İN DİNAMİĞİ FARKLI"
ATV ana haber spikeri Cem Öğretir ise, "Artık hazırlıklar bitti. Biz başka bir heyecana evrildik. Sonuçların heyecanını aktarmaya çalışacağız. Stüdyolarımız, grafiklerimiz çok büyük ve güzel. Biz aslında misafiriz burada A Haber'in stüdyosunda. Bu da başka bir heyecan bizim için. Buranın dinamiği farklı. Ama ekip arkadaşlarımız bizi çok iyi ağırlıyorlar. A Haber ve ATV Turkuvaz Medya'nın önemli kanalları. Önemli isimler burada. Seçim akşamı bizi izleyenler çok net bir şekilde ekrana bakınca neyin ne olduğunu anlayacaklar" ifadelerine yer verdi.
"GÜZEL VE EN ANLAŞILIR BİR EKRAN"
A Haber'in tecrübeli spikeri Banu El de, "Cem de ekranlarımızın güzelliğinden bahsetti. Aslında bu sürpriz değil. A Haber-ATV ortak yayınlarında her seçim en güzel en anlaşılır her zaman bizimki olur. Arkadaşlarımızın da eline sağlık. Yine benzer performans gerçekleştirdiler ve buna sahipler. Çok keyifli olacak izleyicilerimiz açısından." cümlelerine yer verdi.
"ÇALIŞMALAR TAMAMDANDI"
A Haber'in ana haber spikeri usta sunucu Salih Nayman'da seçim gecesi için, "Hayırlısı olsun diyorum ilk olarak. Yarın millet ne derse onu en doğru ve anlaşılır şekilde. Umarım karşılığını da bulusun. Çalışmalar tamamdandı. Artık seçime kaldı her şey. O da kazasız belasız İnşAllah. Bakalım millet ne diyecek görelim" temennisinde bulndu.
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