Turkuvaz Medya’da 2023 seçim heyecanı: 14 Mayıs seçimlerinin nabzı A Haber ve atv’de atacak

"A HABER'İN DİNAMİĞİ FARKLI"

ATV ana haber spikeri Cem Öğretir ise, "Artık hazırlıklar bitti. Biz başka bir heyecana evrildik. Sonuçların heyecanını aktarmaya çalışacağız. Stüdyolarımız, grafiklerimiz çok büyük ve güzel. Biz aslında misafiriz burada A Haber'in stüdyosunda. Bu da başka bir heyecan bizim için. Buranın dinamiği farklı. Ama ekip arkadaşlarımız bizi çok iyi ağırlıyorlar. A Haber ve ATV Turkuvaz Medya'nın önemli kanalları. Önemli isimler burada. Seçim akşamı bizi izleyenler çok net bir şekilde ekrana bakınca neyin ne olduğunu anlayacaklar" ifadelerine yer verdi.