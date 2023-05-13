Turkuvaz Medya'da 2023 seçim heyecanı: 14 Mayıs seçimlerinin nabzı A Haber ve atv'de atacak

Yıllardır her seçimde en güvenilir, en anlaşılır, en hızlı ve en doğru bilgileri izleyicisine aktaran Turkuvaz Medya'nın yayın gurubu kanalları A Haber ve atv, 14 Mayıs 2023 Pazar günkü seçimlerinde de aynı parola ile izleyicisinin karşısına çıkıyor.. Peki, “Seçim 2023” yayınında izleyicileri nasıl bir ekran bekliyor? Detayları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı.