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Turkuvaz Medya'da 2023 seçim heyecanı: 14 Mayıs seçimlerinin nabzı A Haber ve atv'de atacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.05.2023 18:56
Yıllardır her seçimde en güvenilir, en anlaşılır, en hızlı ve en doğru bilgileri izleyicisine aktaran Turkuvaz Medya'nın yayın gurubu kanalları A Haber ve atv, 14 Mayıs 2023 Pazar günkü seçimlerinde de aynı parola ile izleyicisinin karşısına çıkıyor.. Peki, “Seçim 2023” yayınında izleyicileri nasıl bir ekran bekliyor? Detayları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı.
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