14 Mayıs 2023 seçim sonuçları anlık özel grafiklerle ahaber.com.tr'de! Tek tıkla il il ve ilçe ilçe seçim sonuçları...
Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor. Milli iradenin tecelli edeceği tarihi gecede seçim sonuçları anlık olarak özel grafiklerle hazırlanan ahaber.com.tr'de olacak. Tek tıkla il il ilçe ilçe hazırlanan seçim özel sayfası ile sonuçlar anlık olarak okuyucularıyla buluşacak. 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçim sonuçlarını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak. Saat 08.30'da başlayacak olan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. Türkiye yüzyılının en önemli seçiminde sonuçlar özel hazırlanan seçim sayfasında olacak.
Yaklaşık 64 milyon seçmenin sandık başına gideceği tarihi seçimin sonuçları seçim yasakları kalktıktan sonra ahaber.com.tr'den takip edilebilecek. Adayların ve partilerin aldıkları oy oranları seçim sonuçları anlık olarak yayınlanacak. Tek tıkla il il ve ilçe ilçe seçim sonuçlarını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
ÖZEL GRAFİKLERLE SONUÇLAR ANLIK OLARAK AKTARILACAK
Kesinleşen cumhurbaşkanı aday listesine göre, seçimde Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan cumhurbaşkanlığı için yarışacak. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise adaylıktan çekildi ancak oy pusulasında yer almaya devam edecek. Sandıklar açılıp oy sayımına geçildikten sonra gelen sonuçlar anlık olarak özel grafikler üzerinden okuyucularla paylaşılacak.
SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
14 Mayıs Pazar günü oy verme işleminin tamamlanmasından bir saat sonra, saat 18.00'de YSK seçime dair verileri paylaşmaya başlayacak. 18.00 ile 21.00 arasında sadece Yüksek Seçim Kurulu tarafından paylaşılan haberler yayında olacak. 21.00 sonrası tüm yayınlar serbest hale gelecek. YSK bu saati daha da erkene alabilir.
64 MİLYON SANDIĞA GİDECEK
14 Mayıs genel seçimlerinde oy kullanacak seçmen sayısı 64 milyon 113 bin 941 olarak açıklandı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener'in paylaştığı istatistiklere göre 4 milyon 904 bin 672 seçmen ilk kez bu seçimde oy kullanacak.
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