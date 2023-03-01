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Devlet tüm kurumlarıyla seferber oldu! Adıyaman Tokat Valisi Numan Hatipoğlu’nu hiç unutmadı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 01.03.2023 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023
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Devlet tüm kurumlarıyla seferber oldu! Adıyaman Tokat Valisi Numan Hatipoğlu’nu hiç unutmadı

Asrın felaketi, Adıyaman'da büyük bir yıkıma neden oldu. Yaraların sarılması için devlet tüm kurumlarıyla seferber oldu. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu da yıllar önce kaymakamlık yaptığı Adıyaman'a görevlendirildi. Hatipoğlu, bölgedeki yıkımı yaraları sarmak için yapılan çalışmaları A Haber'e anlattı.

Yerle bir olmuş bir şehir düşünün… Karanlık ve soğuk… Her sokağı, her köşesi her karışı enkazlarla dolu acılar, yakarışlar sindi her bir moloz parçasına... Yaraları sarmak, yıkılan yaşamlara yeniden umut olmak için tüm ülke seferber oldu.

Devlet de tüm kurumlarıyla deprem bölgesinde çalışmalara başladı. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu da yıllar önce kaymakamlık yaptığı Adıyaman'a görevlendirildi.

Depremle adeta yerle bir olan Gölbaşı'nda yıllar önce kaymakamlık yapmış, hiç unutmadığı güzel anılar biriktirmişti. Adıyaman'a gelince her sese koştu, yanına gelen herkesi dinledi, yaraların sarılması için gece gündüz demeden çalıştı.

Vali Numan Hatipoğlu, deprem bölgesinde tarif acılara da tanıklık etti. Gözyaşlarına hakim olamadığı anlar da yaşandı. Adıyamanlılar onu hiç unutmamıştı. Onlar için Vali Hatipoğlu enkaz yığınları arasında kendilerine uzanan tanıdık bir eldi. Kaymakamlığı döneminde birçok hayata dokundu, Adıyaman'da yaptıkları hafızalara kazındı.,

Anıların üstüne enkaz çöktü ANILARIN ÜSTÜNE ENKAZ ÇÖKTÜ
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