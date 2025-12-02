CHP-DEM hattında "Cellat" polemiği: Türkiye’de Kürt sorununu var eden CHP’dir
Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerlenirken, CHP lideri Özgür Özel’in DEM Parti’yi hedef alarak yaptığı “Stockholm Sendromu” benzetmesi yeni bir polemiği beraberinde getirdi. Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları’nın yanıtı gecikmezken, Özel’in “cellat” tanımlamasına Gazeteci Murat Özer de A Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulunarak, “Türkiye’de Kürt sorununu var eden CHP’dir” dedi.
Parti içi tartışmalar, şaibeli kurultaylar ve yolsuzluk soruşturmasıyla gündemi çalkalanan CHP'den, "Terörsüz Türkiye"yi hedef alarak DEM Parti'ye yönelik açıklamalar geldi.
CHP lideri Özgür Özel, süreç komisyonundaki tartışmalara ilişkin yaptığı konuşmada DEM Parti'ye seslenerek, "Herkesi Stockholm Sendromu'na kapılmamaya, dün elinden zor kurtulduğumuz celladımıza aşık olmamaya davet ediyorum. Meydanların susmadan haykırdığı gibi; kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" ifadelerini kullandı.
"AKIL TUTULMASI"
Özel'in bu çıkışının ardından DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'ndan yanıt gecikmedi. Çanakkale'de konuşan Hatimoğulları, CHP Genel Başkanı Özel'e sert sözlerle karşılık vererek, "Celladına aşık olmak ya da Stockholm Sendromu metaforunun bizler için kullanılması en hafif tabiriyle bir akıl tutulmasıdır. Bizler, tarih boyunca bıkmadan, usanmadan, yılmadan tüm baskılara rağmen direnen devrimci, sosyalist ve yurtsever bir geleneğin temsilcileriyiz. DEM Parti olarak celladı da çok iyi tanırız" dedi.
A Haber ekranlarından bu polemiği değerlendiren Gazeteci Murat Özer, Kürt sorunu üzerinden yürüyen tartışmada tarafların birbirini 'cellatlıkla' suçladığını belirterek polemiğin arka planını anlattı.
Gazeteci Murat Özer'in açıklamalarından öne çıkan satırlar şöyle:
"PKK'nın varlığını ortadan kaldıran, PKK'yı tasfiye eden, süreci bu noktaya getiren, terör örgütünü bitiren ve bizim Kent Uzlaşı'mızın üzerine adeta beton döken bir hükümete karşı siz nasıl olur da iş birliği yaparsınız?" dediğini düşünüyorum, diyor Tülay Hatimoğulları. Ve doğal olarak yanıtını da veriyor: "Biz celladımızın kim olduğunu biliriz." Peki nereden biliriz? "İşte biraz önce bahsettiğin tarihsel süreçten biliriz" diyor.
Hatimoğulları, Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin öncülü ve ardılı olan tüm siyasi partiler için –Sosyal Demokrat Halkçı Parti dahil– aynı şeyi söyleyebileceğini belirtiyor. Ona göre Türkiye'de Kürt sorununu var eden, ortaya çıkaran, büyüten ve hatta etnik kimlik sorununu mezhepsel bir çatışmaya dönüştürmeye çalışan tüm iktidarlar, CHP–SHP geleneğinin İçişleri Bakanlığı yaptığı dönemlerde sorumluluk taşıyordu. Çorum'da böyleydi, Sivas'ta böyleydi; pek çok vakada CHP–SHP geleneğinin sorumluluğu vardı. "Bu bir gerçek" diyor.
Bu açıdan "Celladımız kim?" dendiğinde aslında herkesin farkında olduğunu, "Sorunu var eden sizsiniz" demeye çalıştığını belirtiyor. "Biz ise sorunu çözmek istiyoruz." Ve devam ediyor: "Evet, gelinen süreçte Cumhur İttifakı PKK'yı ortadan kaldırdı."
