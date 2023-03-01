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Devlet tüm kurumlarıyla seferber oldu! Adıyaman Tokat Valisi Numan Hatipoğlu’nu hiç unutmadı

A Haber
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Giriş: 01.03.2023 09:11
Asrın felaketi, Adıyaman'da büyük bir yıkıma neden oldu. Yaraların sarılması için devlet tüm kurumlarıyla seferber oldu. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu da yıllar önce kaymakamlık yaptığı Adıyaman'a görevlendirildi. Hatipoğlu, bölgedeki yıkımı yaraları sarmak için yapılan çalışmaları A Haber'e anlattı.
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