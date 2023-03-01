01 Mart 2023, Çarşamba
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Devlet tüm kurumlarıyla seferber oldu! Adıyaman Tokat Valisi Numan Hatipoğlu’nu hiç unutmadı
Asrın felaketi, Adıyaman'da büyük bir yıkıma neden oldu. Yaraların sarılması için devlet tüm kurumlarıyla seferber oldu. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu da yıllar önce kaymakamlık yaptığı Adıyaman'a görevlendirildi. Hatipoğlu, bölgedeki yıkımı yaraları sarmak için yapılan çalışmaları A Haber'e anlattı.