Avrupa alarmda: Almanya’dan 1200 sayfalık savaş planı! 800 bin asker konuşlandırılacak
Almanya, Rusya-Ukrayna savaşının devam etmesi nedeniyle olası bir saldırı tehdidine karşı yeni tedbirler alarak bin 200 sayfadan oluşan gizli bir savaş planını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Almanya'ya göre Putin'in Ukrayna'daki savaş sonrası 2029 yılına kadar NATO ülkelerine saldıracağı ve bu sebeple ülkesinde 800 bin askerin Almanya'nın doğusuna konuşlandırılarak ciddi bir hazırlık sürecine girdi. Peki Almanya'nın savaş planında neler var? A Haber muhabiri Fatih Yılmaz bölgedeki son bilgileri aktarırken uzman konuklar ise süreci değerlendirdi.
Almanya, Rusya-Ukrayna savaşında Trump'ın 28 maddeden oluşan barış planının görüşülmesine rağmen olası bir savaşa yönelik tedbir planını devreye aldı. Alman hükümeti Putin'in Ukrayna'ya saldırısı sonrası yeniden Avrupa'ya savaş açacağı ve ilk olarak radarına Almanya ve NATO'yu hedef alacağına dikkat çekti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise bu iddiaları kesin bir dille yalanlarken, Almanya'nın bin 200 sayfadan oluşan gizli savaş planı ortaya çıktı. Buna göre planda yaklaşık 800 bin Alman, ABD ve diğer NATO askerlerinin doğu sevkiyatını ayrıntılarıyla gösteriyor. Öte yandan askerlerin ikmal ve koruma hatları tek tek haritalandırıldı. Planın detaylarında ise Almanya'nın zayıf noktalarının belirlenerek yolların yüzde 20'si, köprülerin dörtte biri, Kuzey ve Baltık limanlarının büyük bölümü acil onarım gerektirdiği belirtildi.
Alman istihbaratına göre Rusya'nın 2029'da NATO'ya saldırı için hazır olacağı vurgulanırkensavaş planının detayları neler? Almanlar neden savaşa hazırlanıyor? A Haber Almanya muhabiri Fatih Yılmaz Almanya'daki son durumu aktarırken, Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına katılan Gazeteci Dr. Murat Özer ve Akademisyen Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger Almanya'nın savaş planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"ALMANYA SAVAŞ ÇIĞIRTKANLIĞI YAPIYOR"
A Haber muhabiri Fatih Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları...
Alman hükümeti ve yetkililer bunu bir savaş planı olarak değil hazırlık planı tanımlıyor. Almanya eski Başbakanı Olaf Scholz dile getirmişti. Mevcut Başbakan Friedrich Merz'e getirildi. Rusya 2029'da NATO'ya savaş açacak, hazırlığı yapmış olacak. O kabiliyeti zaten var şeklinde sürekli bir açıklama yapıyorlar. 800 bin askerin Almanya'nın, tam Avrupa'nın göbeğinde lojistik bir üs, merkez olarak kullanılması ki diğer ülkelere göre altyapısının çok modern olduğu iddiasından yola çıkılarak böyle bir plan hazırlanmış. 800 bin asker doğu sınırına nasıl geçecek? Almanya lojistik merkez olacak ama işte altyapı eksikleri bu planla gün yüzüne çıkmış. Planı hazırlayanlar Alman ordusundaki üst düzey aslında subaylar, komutanlar. Ve birçok maalesef demir yollarının, köprülerinin modernizasyona ihtiyaç olduğu, ağır askerî cihazların geçemeyecek kadar eski olduğu ortaya çıktı. Tabii limanlarda da aynı şekilde. Buna rağmen işte Almanya sürekli bir savaş çığırtkanlığı yapıyor. Vatandaşlarda şu ana kadar öyle çok büyük bir panik havası yok ama II. Dünya Savaşı gibi büyük bir yıkımdan geçmiş vatandaşlar "savaş" kelimesini duyunca çok ciddi bir irkilme içerisindeler, endişe duyuyorlar tabii.
"SAVAŞ HAZIRLIĞIYLA RUSYA'YA GÖZDAĞI VERİLMEYE ÇALIŞILIYOR"
Tabii bir de olayın mali boyutu var. Yani Almanya'nın bu kadar çok savaşın sanki öncülüğünü yapıyormuş gibi, Trump bildiğiniz üzere Zelenskiy'i toprak pahasına masaya oturtmaya çalışıyor ama Almanya-Fransa "Bizi dışlayamazsınız, biz de masada olmalıyız" şeklinde bir argümanla ortaya çıkıyorlar. Hatta Merz geçtiğimiz günlerde "Avrupa sizin oyuncağınız değil" gibi böyle çok iddialı bir laf etti. "Bizim de fikrimiz alınsın. Biz de Ukrayna'nın geleceğinde söz sahibi olmalıyız" diye. Ve Merz ikide bir şunu söylüyor: "Ukrayna bandı yıkılırsa sıra işte Avrupa'ya gelir, NATO'ya gelir ve saldıracağı ilk ülkelerden bir tanesi de Almanya." deniliyor. Almanya ısrarla "Ukrayna eğer Rusya tarafından ele geçirilirse NATO'ya saldıracak Rusya" diyor ama Putin zaten çok açık bir şekilde "Bu iddialar komik" şeklinde bir açıklama da yapmıştı. İşte bu savaş planı hazırlığıyla Rusya'ya aslında bir anlamda gözdağı vermeye çalışıyorlar, yani biz de boş değiliz, biz de hazırlık yapıyoruz mesajı vermeye çalışıyorlar.
"ALMANYA'NIN DÜNYA SİYASETİNDE ROLÜ YOK"
Gazeteci Dr. Murat Özer, Almanya'nın ordusunda asker bulunmadığını ve savunma sanayiinde oldukça eksiğinin bulunması sebebiyle savaş planını devreye aldığını belirtti.
Bugün Avrupa'ya baktığımızda aslında gerçekte iki tane devlet var yani kıta Avrupa'sında: bir Almanya, bir Fransa. Şimdi Almanya'nın dünya siyasetinde hiçbir rolü yok. Avrupa Birliği'nin lokomotif gücü ekonomik sebepli, yani ekonomisinin güçlü olması sebebiyle, ama gerçekte dünyadaki hiçbir meselede ne Ukrayna-Rusya meselesinde, ne Filistin meselesinde, dünyadaki hiçbir kriz bölgesiyle alakalı Almanya'nın en küçük bir siyasi, bir şeyini görebiliyor muyuz? Aslına bakarsanız şu gerçek. Almanya'nın böyle bir arka planı var gerçekte. İkincisi ise güçlü bir ordunuzun olması lazım. Almanya'nın bir ordusu yok. Almanya'da asker yok, hiçbir şeyi yok yani.
"ALMANYA'NIN GÜÇLÜ BİR ORDU İLE AVRUPA İÇİN TEHDİT OLACAK"
Özer, Almanya'nın savaş politikasına yönelik hazırlığının ABD Başkanı Donald Trump'ın etkisinin olduğunu vurgularken özellikle planın hayata geçirilmesiyle öncelikli olarak Rusya'yı değil Avrupa ülkeleri açısından bir tehdit oluşturacağını ifade etti.
Görünen o ki Almanya'daki siyasetçiler aslında bu Trump'ın "Bir an evvel savunma şeyi bütçenizi arttırın" ve "Rusya'ya karşı tehdide karşı burada NATO'yu güçlendirin" söylemini Almanya'nın güçlü bir tekrardan orduya dönüşme ihtimaline karşı kullanıyorlar. Almanya kendi içerisinde yeniden dünya siyaset sahnesine dönebilmek istiyorsa, kendi üzerindeki bu askerî blokajı kaldırmanın içinde bunu bir fırsata çevirmek istiyor olabilir. Böylece Almanya güçlü bir orduya tekrar dönüşebilir, bir mekanizma olur ve bunu da ABD'ye de bu şekilde anlatır: "Zaten böyle bir tehdit var, bunu da siz söylüyordunuz. Doğal olarak biz yeniden güçlü bir orduya dönmeliyiz." Şimdi Almanya'nın güçlü bir orduya dönüşme ihtimali var mı? Var, çünkü çok ciddi bir ekonomik gücü var. Eğer bu dönüşürse aslında bu Avrupa için tekrar tehdit olacak.
"ALMANYA ASKERİ OLARAK YENİDEN YAPILANIYOR"
Akademisyen Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, Almanya'nın savaş planı doğrultusunda 2030 yılına kadar 800 milyar euroluk savunma harcamasına kaynak hazırlığı bulunduğuna dikkat çekerek Almanların önümüzdeki süreçte savunma konusunda önemli bir güç elde edebileceğini belirtti.
Bugün, özellikle bu Ukrayna Savaşı'ndan sonra, koronavirüs'ten sonra Almanya askerî bakımdan da yeniden yapılanıyor. Bakın, en son Lahey Zirvesi'nde NATO devlet ve hükümet başkanları gayri safi millî hasılanın %5'ine çıkarmaya karar verdiler. Ayrıca Avrupa Birliği içerisinde NATO'dan ayrı olarak 2030'a kadar Rus tehdidi nedeniyle 800 milyar euro savunma harcamasına kaynak aktarılması gündemde. Yani bunu gündeme aldılar ve bunu yapacaklar. Aynı zamanda Avrupa Savunma Eylem Fonu'yla 150 milyar euroluk bir başka kaynak daha var. Tüm bunlar Almanya'nın önümüzdeki zaman diliminde güçlü biçimde savunma sanayi alanında öne çıkacağını... Ama yani buna ihtiyaç var şundan dolayı ihtiyaç var. Çünkü Soğuk Savaş bittikten sonra savunma konusundaki Avrupa tüm yükümlülüklerini NATO uhdesine bıraktı ve kendileri sadece dar bir alanda, acil müdahale gücü adı altında paraşüt gücü operasyonlarına katıldı.
