Avrupa alarmda: Almanya’dan 1200 sayfalık savaş planı! 800 bin asker konuşlandırılacak

A Haber - Ekran Görüntüsü

"SAVAŞ HAZIRLIĞIYLA RUSYA'YA GÖZDAĞI VERİLMEYE ÇALIŞILIYOR"

Tabii bir de olayın mali boyutu var. Yani Almanya'nın bu kadar çok savaşın sanki öncülüğünü yapıyormuş gibi, Trump bildiğiniz üzere Zelenskiy'i toprak pahasına masaya oturtmaya çalışıyor ama Almanya-Fransa "Bizi dışlayamazsınız, biz de masada olmalıyız" şeklinde bir argümanla ortaya çıkıyorlar. Hatta Merz geçtiğimiz günlerde "Avrupa sizin oyuncağınız değil" gibi böyle çok iddialı bir laf etti. "Bizim de fikrimiz alınsın. Biz de Ukrayna'nın geleceğinde söz sahibi olmalıyız" diye. Ve Merz ikide bir şunu söylüyor: "Ukrayna bandı yıkılırsa sıra işte Avrupa'ya gelir, NATO'ya gelir ve saldıracağı ilk ülkelerden bir tanesi de Almanya." deniliyor. Almanya ısrarla "Ukrayna eğer Rusya tarafından ele geçirilirse NATO'ya saldıracak Rusya" diyor ama Putin zaten çok açık bir şekilde "Bu iddialar komik" şeklinde bir açıklama da yapmıştı. İşte bu savaş planı hazırlığıyla Rusya'ya aslında bir anlamda gözdağı vermeye çalışıyorlar, yani biz de boş değiliz, biz de hazırlık yapıyoruz mesajı vermeye çalışıyorlar.

"ALMANYA'NIN DÜNYA SİYASETİNDE ROLÜ YOK"

Gazeteci Dr. Murat Özer, Almanya'nın ordusunda asker bulunmadığını ve savunma sanayiinde oldukça eksiğinin bulunması sebebiyle savaş planını devreye aldığını belirtti.

Bugün Avrupa'ya baktığımızda aslında gerçekte iki tane devlet var yani kıta Avrupa'sında: bir Almanya, bir Fransa. Şimdi Almanya'nın dünya siyasetinde hiçbir rolü yok. Avrupa Birliği'nin lokomotif gücü ekonomik sebepli, yani ekonomisinin güçlü olması sebebiyle, ama gerçekte dünyadaki hiçbir meselede ne Ukrayna-Rusya meselesinde, ne Filistin meselesinde, dünyadaki hiçbir kriz bölgesiyle alakalı Almanya'nın en küçük bir siyasi, bir şeyini görebiliyor muyuz? Aslına bakarsanız şu gerçek. Almanya'nın böyle bir arka planı var gerçekte. İkincisi ise güçlü bir ordunuzun olması lazım. Almanya'nın bir ordusu yok. Almanya'da asker yok, hiçbir şeyi yok yani.