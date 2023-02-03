Türkiye Yüzyılı’nda SANAYİ VE TEKNOLOJİ! Bakan Mustafa Varank’tan A Haber’e özel açıklamalar
A Haber Türkiye Yüzyılı programları kapsamında bu hafta sanayi ve teknoloji alanında yapılanları ekrana taşıyor. Ülkemizi 2. yüzyılına hazırlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sanayi ve teknoloji alanında yapılanları A Haber ekipleri sahadan aktarıyor. Vedat Sezer’in konuğu olan Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank A Haber’e özel açıklamalarda bulundu.
Türkiye sağlıkta, tarımda, ulaşımda, kültür ve sanatta olduğu gibi sanayi ve teknoloji alanından devrim yaptı. A Haber Türkiye Yüzyılı programları kapsamında bu hafta sanayi ve teknoloji alanında yapılanları ekrana taşıyor.
TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü ülkemizin bu alanda dışa bağımlılığını azaltan birçok projeyi hayata geçirdi. Malatya Organize Sanayi Bölgesi Türkiye'nin tekstil üretim üssü oldu. Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgesi, Gaziantep'te bulunuyor. Türkiye yerli ve milli teknolojilerini uzaya da gönderiyor. Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
Bakan Varank'ın öne çıkan açıklamaları:
A Haber'e teşekkür ederek başlamak istiyorum. Sanayi ve teknolojiyi odağa alan bir yayın yapıyor. Türkiye'nin dört bir tarafında sanayi bölgeleri, teknoparklar ve teknoloji şirketleri buradan yayınlar yapılıyor. Biz de Balıkesir program için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bu şehre kazandırdığımız eserlerin resmi açılışlarını yapacağız.
Burada çok önemli sanayi tesisleri var onlarla bir araya geleceğiz. Bütün gün boyunca Balıkesir'de olacağız. İlk defa Türkiye'de 5. nesil traktör motorları üretecek. İtalyan markası SDF bunu Türkiye'de yapacak. Bunlar hem burada üretiliyor hem de ihracat yapılıyor. SDF 10 yıldır Türkiye'de faaliyet gösteriyor. Buradan hem üretim yapıp hem de dünyaya ihracat yapıyorlar. Motor üretimi bizim açımızdan önemli bir gelişme ciddi bir istihdam sağlayacak.
Bu motorları kendi ürettikleri traktörlerde kullanacaklar. Bu motorları ülkemizde üretim yapan diğer firmalarla da paylaşma niyetleri var. Aynı zamanda bunlar Türkiye'den ihraç edecek. 5. nesil motorları yüzde 95 yerlilikle üretecekler. Bu da Türkiye'nin kabiliyetleri göstermesi açısından oldukça önemli Türkiye bu alanda ciddi bir kapasite yakaladı. SDF Türkiye'de biçerdöver üretmeye de başlamış bir firma. Getirdikleri parçaları birleştirip bunu yapıyorlar. Pilot bir üretim var ama önümüzdeki dönem bu firma Türkiye'de biçerdöver üretiminde yerlilik oranlarını yükselterek devam etmek istiyor. Bu da Türkiye açısından değerli bir yatırım olacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin gündemini biz yatırım-üretim-istihdam ve ihracat olarak tutmak istiyoruz. İşte bunun gibi yatırımlarda Türkiye'nin üretim gibi kabiliyetlerinin ne kadar geliştiğini gösteren yatırımlardır. Pandemi ile Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında alternatif bir üretim üssü olarak öne çıkmaya başladı. Global markalar Türkiye'de yatırım yapmak istiyorlar. Yerli firmalar Türkiye'de yatırım yapmak için çok ciddi bir arayış içindeler. Her gün bir telefon alıyoruz. 'Sayın Bakanımız yatırım yapacağız ama arsamız yok' diyorlar. Bu yatırım iştahı hamdolsun güzel şekilde devam ediyor. Firmalarımız yatırım yapacak yer bulmakta zorlanıyorlar.
Milli teknoloji hamlesi vizyonumuzu aslında uyguladığımız politikaların temeline yerleştirmiş olduk. Sadece teknolojiyi kullanan değil kendi teknolojisini geliştirip üreten bir Türkiye'yi inşa etmek istiyoruz. Eğer Türkiye Savunma Sanayi'sinde dünyada parmakla gösterilen ülkeler arasına girmişse, bugün Avrupa'da güneş paneli 1 numara haline gelmişsek, otomotiv üretiminde ticari araç üretiminde ülke haline gelmişsek, demir-çelik 1 numaraları ülke konuma ilerlemişsek işte bunlar milli teknoloji hamlesi vizyonunu en güzel şekilde uyguladığımızın göstergesidir. Togg sadece Türkiye'de değil tüm dünyada nasıl heyecan oluşturuyorsa biz aslında sanayii ve teknolojinin farklı alanlarında milli teknoloji hamlesi vizyonuyla hedeflerimize doğru kararlılıkla ilerliyoruz."
TÜRKİYE'DE NELER YAPILDI? TÜBİTAK RAYLI ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ
Geleceğin teknolojilerini TÜBİTAK RUTE geliştiriyor. Demiryolu sinyalizasyonunda dışa bağımlılık ortadan kaldırıldı. Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltan projeleri hayata geçirdi. Türkiye'nin ilk milli elektrikli anahat lokomotifi sistemi yapıldı.
Trenlerin otonom olarak muayene edilmesine imkân veren akıllı ölçüm yaptılar. Robotgöz ile çelik doğal gaz hattında en hassas ve güvenilir ölçümler yapılacak. Robotgöz doğalgazdaki kaçakları tespit edecek. ABD'den sonra kendi robotunu geliştiren 2 ülkeden birisi olduk.
TÜBİTAK Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Tolgahan Kaya:
"Raylı ulaşım teknolojileri olarak aslında birkaç farklı alanda teknolojiler geliştiriyoruz. Hem içten yanmalı motorlarda hem çekiş sistemleri hem elektrikli araçların katma değerlerinde yazılımlar ve donanımlar geliştiriyoruz. Sinyalizasyon sistemleri de bunlardan bir tanesi.
Sinyalizasyon trenlerin ya da metroların A noktasından B noktasına güvenli ve emniyetli şekilde gidebilmesini sağlayan sistemlerdir. Kaza riski olmasan insan can güvenliğini sağlayan sistemler bütünüdür. 2009 yılında beri bu yazılımları geliştiriyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında bu yazılımlar kullanılıyor. Geliştirdiğimiz yazılımlar güvenli ve emniyetli şekilde çalışıyor. Aldığımız sertifikalarla tüm dünyada bunun güvenli olduğu kabul edilmiş oldu."
TÜRKİYE'DE İHRACATIN MERKEZİ GAZİANTEP
Türkiye'nin organize sanayi bölgesi olan Gaziantap'te, 5 Organize Sanayi Bölgesi'nde 250 bin kişiye istihdam sağlanıyor. Gaziantep'teki sanayi bölgelerinde bin 200 firma var. Türkiye'nin en büyük OSB'si Gaziantep'te üretim üssü 43 milyon 250 bin metrekare alanıyla 5 bölgeden oluşuyor. 6. Bölge için ön tahsis süreci başladı.
Gaziantep Organize Sanayi Başkanı Cengiz Şimşek:
20 yıl önce burada yaklaşık olarak 500 fabrikamız vardı. 45 bin kişi istihdam ediliyordu. Son 20 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın destekleriyle burada projelerimizi tamamladık. Bugün itibarıyla bin 200 fabrika çalışıyor ve 250 bin kişiye istihdam sağlanıyor. 6. Sanayi bölgesini de yaparak istihdam sayımız 350 bine çıkarmayı hedefliyoruz. 20 yıl önce 900 milyon dolar gibi bir ihracat rakamı vardı. 2022 yılında yaklaşık olarak 11 milyar dolar gibi rakama ulaştık. Hedefimiz Türkiye'nin en büyük organize sanayisi olarak yola devam etmek. Burada çok modern bir altyapı sağlandı.
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