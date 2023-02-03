Türkiye Yüzyılı’nda SANAYİ VE TEKNOLOJİ! Bakan Mustafa Varank’tan A Haber’e özel açıklamalar

TÜBİTAK Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Tolgahan Kaya:

"Raylı ulaşım teknolojileri olarak aslında birkaç farklı alanda teknolojiler geliştiriyoruz. Hem içten yanmalı motorlarda hem çekiş sistemleri hem elektrikli araçların katma değerlerinde yazılımlar ve donanımlar geliştiriyoruz. Sinyalizasyon sistemleri de bunlardan bir tanesi.

Sinyalizasyon trenlerin ya da metroların A noktasından B noktasına güvenli ve emniyetli şekilde gidebilmesini sağlayan sistemlerdir. Kaza riski olmasan insan can güvenliğini sağlayan sistemler bütünüdür. 2009 yılında beri bu yazılımları geliştiriyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında bu yazılımlar kullanılıyor. Geliştirdiğimiz yazılımlar güvenli ve emniyetli şekilde çalışıyor. Aldığımız sertifikalarla tüm dünyada bunun güvenli olduğu kabul edilmiş oldu."

TÜRKİYE'DE İHRACATIN MERKEZİ GAZİANTEP

Türkiye'nin organize sanayi bölgesi olan Gaziantap'te, 5 Organize Sanayi Bölgesi'nde 250 bin kişiye istihdam sağlanıyor. Gaziantep'teki sanayi bölgelerinde bin 200 firma var. Türkiye'nin en büyük OSB'si Gaziantep'te üretim üssü 43 milyon 250 bin metrekare alanıyla 5 bölgeden oluşuyor. 6. Bölge için ön tahsis süreci başladı.

Gaziantep Organize Sanayi Başkanı Cengiz Şimşek:

20 yıl önce burada yaklaşık olarak 500 fabrikamız vardı. 45 bin kişi istihdam ediliyordu. Son 20 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın destekleriyle burada projelerimizi tamamladık. Bugün itibarıyla bin 200 fabrika çalışıyor ve 250 bin kişiye istihdam sağlanıyor. 6. Sanayi bölgesini de yaparak istihdam sayımız 350 bine çıkarmayı hedefliyoruz. 20 yıl önce 900 milyon dolar gibi bir ihracat rakamı vardı. 2022 yılında yaklaşık olarak 11 milyar dolar gibi rakama ulaştık. Hedefimiz Türkiye'nin en büyük organize sanayisi olarak yola devam etmek. Burada çok modern bir altyapı sağlandı.