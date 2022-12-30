Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir A Haber’de açıkladı! SAVUNMADA YENİ MÜJDE GELİYOR

Savunma sanayiinin koordine edilmesi önemli. Projelerin dağıtılması önemli. Genelde proje yürütücüsü taraf biziz. Yürütürken sözleşmeleri imzalarken o sözleşmelerin içinde olabildiğinde alt şirketlerin bulunmasını sanayiinin alta yayılmasını artı ürünlerin yerlileştirilmesi ile ilgili belli bir politikanın olması gerekiyor.

Bu bir politika olarak konulmazsa sözleşmelerin içine yedirilmezse gerçekleşmez. Bunun bir anlamda kolay yolu seçmek yerine ilk başta zor görüneni zorlayıp o şekilde yürütebilirsiniz yoksa dışarıdan alma meselesi herkes için en kolaycı yol ama bunu zorlayacak politika haline getirecek hedefler koyacak bir kanal ve politika lazım bu da bizim vurguladığımız bir şey.

İhracat için katkı sağlamada şu anda bir yükselme noktasının başındayız.

MİLLİ MUHARİP UÇAK NE ZAMAN GÖKLERDE?

5. nesil savaş uçağı düzeyinde olacak.

SİDA PROJELERİ NE AŞAMADA?

SİDA'mız ilk defa bir NATO tatbikatına katıldı.