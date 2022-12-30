Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir A Haber'de açıkladı! SAVUNMADA YENİ MÜJDE GELİYOR
Son dakika haberi... Milli Muharip Uçak ne zaman göklerde? Lazer silahı "ALKA" nasıl çalışıyor? Hürjet ne zaman göklerde olacak? Gökbey'de ilk teslimat ne zaman? Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Demir, "Hava savunmasıyla ilgili yeni yıla bir müjdeyle gireceğiz." ifadelerini kullandı.
Türkiye Savunma Sanayisinde atılım yaptı.
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, A Haber canlı yayınında Milli Savunma projelerini anlattı. Demir, "Hava savunmasıyla ilgili yeni yıla bir müjdeyle gireceğiz." ifadelerini kullandı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
SAVUNMA SANAYİİNDE GELDİĞİMİZ NOKTA
Bu noktaya çok da kolay gelinmediği gibi arkasında gerçek bir ARGE ve teknoloji çalışması ve yerlileştirme çabası olması gerekiyor. Onun da itici gücü yine milli ve yerli platform ürünleri.
Biz bir ürünü hedeflediğimizde o ürünün bütün bileşenleriyle ilgili çok net bir analiz yapıp sektörü bu konuda seferber edebiliyoruz.
Sektör derken de yine rakamlardan bahsettiniz. Burgulamak gerekirse o yıllarda yüzde 20'nin altında bir yerlilik olduğu günlerde toplam 60 kadar şirketimiz varken şu anda sayı 1.600 – 2.000'lere doğru gidiyor. Yani sanayi ekosisteminin bu işe dahil edilmesi de yerlileştirme sürecinin bir parçası.
Bu şirketlerle beraber zaten yerliliği sağlıyorsunuz. Şirketler devreye girip yerli ürünleri onlar yapabiliyorlar. Onlar bu teknoloji geliştirebiliyorlar. Bu konuda toptan bir yürüyüşümüz olması gerekiyor. Genelde devletin liderlik ettiği bir sahadır savunma sanayii bütün ülkelerde Türkiye'de de öyle ama o ana şirketlerimizin çok geniş ölçüde alta yayılması önemli.
Savunma sanayiinin koordine edilmesi önemli. Projelerin dağıtılması önemli. Genelde proje yürütücüsü taraf biziz. Yürütürken sözleşmeleri imzalarken o sözleşmelerin içinde olabildiğinde alt şirketlerin bulunmasını sanayiinin alta yayılmasını artı ürünlerin yerlileştirilmesi ile ilgili belli bir politikanın olması gerekiyor.
Bu bir politika olarak konulmazsa sözleşmelerin içine yedirilmezse gerçekleşmez. Bunun bir anlamda kolay yolu seçmek yerine ilk başta zor görüneni zorlayıp o şekilde yürütebilirsiniz yoksa dışarıdan alma meselesi herkes için en kolaycı yol ama bunu zorlayacak politika haline getirecek hedefler koyacak bir kanal ve politika lazım bu da bizim vurguladığımız bir şey.
İhracat için katkı sağlamada şu anda bir yükselme noktasının başındayız.
MİLLİ MUHARİP UÇAK NE ZAMAN GÖKLERDE?
5. nesil savaş uçağı düzeyinde olacak.
SİDA PROJELERİ NE AŞAMADA?
SİDA'mız ilk defa bir NATO tatbikatına katıldı.
LAZER SİLAHI "ALKA" NASIL ÇALIŞIYOR?
Drone önleme sistemi olarak sahaya sürüldü.
HÜRJET NE ZAMAN GÖKLERDE OLACAK?
Testlerden geçiriyoruz, 2023'te uçuracağız.
GÖKBEY'DE İLK TESLİMAT NE ZAMAN?
Seri üretimine başlandı, teslimatlar hızlanacak.
SAVUNMADA YENİ MÜJDE GELİYOR
Hava savunmasıyla ilgili yeni yıla bir müjdeyle gireceğiz.
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