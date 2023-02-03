Türkiye Yüzyılı’nda SANAYİ VE TEKNOLOJİ! Kalyon PV güneş panelinde öncü! Yerli güneş paneli nasıl üretiliyor?

Sadece hammadde alarak katma değer yarattığımız için yerli ve milli panellerin üretildiği bu şekilde üretildiği en büyük tesislerden bir tanesiyiz. Bunun yanında 2 bin 600 kişiden fazla vatandaşımızı istihdam ediyoruz. Burası hem sektörün en büyük tesisi hem Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri haline geldi.