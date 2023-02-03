Türkiye Yüzyılı’nda SANAYİ VE TEKNOLOJİ! Kalyon PV güneş panelinde öncü! Yerli güneş paneli nasıl üretiliyor?
Güneş enerjisi alanında sadece Türkiye'nin değil dünyanın sayılı fotovoltaik panel fabrikalarından olan Kalyon PV, Avrupa'nın en büyük güneş enerji santralinin panel sağlayıcısı olarak çalışmalarını sürdürüyor. Peki Kalyon PV fabrikası yerli ve milli enerjiye nasıl katkı yapıyor? Yerli güneş paneli nasıl üretiliyor? Gelişmeleri A Haber muhabiri Kübra Bal’ın konuğu olan Kalyon PV CEO’su Ersan Tüfekçi değerlendirdi.
Türkiye'de son 20 yılda sanayi ve teknoloji alanında yapılan ve yapılacak yatırımları A Haber ekranlara taşıdı. A Haber muhabirleri Türkiye'nin çeşitli noktalarındaki dev tesislerde yapılanları konuklarıyla beraber izleyicilere anlattı. Bu noktalardan birisi de Türkiye'nin güneş enerjisi konusunda devrim yapmasını sağlayan Kalyon PV oldu.
Kalyon PV güneş paneli üretiminde sektöründe önde gelen firmalardan biri. Dünyanın güneş paneli üretiminde öncü firması Kalyon PV'nin fabrikasında binlerce kişinin çalıştığı fabrikadan milli enerjiye büyük katkı sağlıyor.
Peki Kalyon PV fabrikasının enerji bağımsızlığındaki rolü neler? Kalyon PV fabrikası yerli ve milli enerjiye nasıl katkı yapıyor? Yerli güneş paneli nasıl üretiliyor? Kalyon PV'nin hedefleri neler? Gelişmeleri A Haber muhabiri Kübra Bal'ın konuğu olan Kalyon PV CEO'su Ersan Tüfekçi değerlendirdi.
Ersan Tüfekçi'nin canlı yayında aktardıkları:
"Kalyon PV fabrikası 2019 yılında kuruldu. 2019 yılından beri yaptığımız üretimleri biz Konya Karapınar'daki güneş enerjisi santralimize gönderiyoruz. Orada artık son aşamaya geldik. 1,3 gigawatt ile dünyanın en büyük güneş enerjisi santralini şu devreye almak üzereyiz. Bu fabrikanın özelliği Çin'in dışında entegre olarak güneş paneli üretiminin 4 aşamasını tek çatı altında barındıran ve uygulayan ilk ve tek tesis.
Silisyum kristalleri alıp eritiyoruz ve ingot üretiyoruz ardından külçe elde dip bunları keserek işlemleri yaparak temiz oda şartlarında hücreye dönüştürüyoruz. Son aşamada da güneş modüllerini üretiyoruz. Aynı zamanda fabrika çatısı altında AR-GE merkezimiz var. Burada 100'ün üzerinde araştırma görevlisi mühendis çalışanlarla birlikte güneş panellerinin daha verimli üretilebileceğini ve maliyetleri düşürmek için çalışmalar yürütüyoruz.
Güneş panellerinin uygulama daha verimli şartlarda nasıl teknolojik olarak konumlandırılabileceğini sürekli olarak araştırmalar yapıyoruz. Fabrikamızın en büyük özelliği entegre bir tesis olmasıdır. Dolayısıyla hammaddeden itibaren üretime başladığımız için burada ürettiğimiz panellerin yerlilik oranı yüzde 80'inin üzerinde. Bunun yanında ithalat ikamesi sağlıyoruz.
Sadece hammadde alarak katma değer yarattığımız için yerli ve milli panellerin üretildiği bu şekilde üretildiği en büyük tesislerden bir tanesiyiz. Bunun yanında 2 bin 600 kişiden fazla vatandaşımızı istihdam ediyoruz. Burası hem sektörün en büyük tesisi hem Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri haline geldi.
Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefi var. Bunda güneşin payı yüzde 38. Yani yaklaşık olarak 220 gigawatt'a varan bir güneş enerjisinden faydalanma oluşacak. Şu anda bulunduğumuz kapasite 9 gigwatt civarında. Buradan önümüzdeki 30 yılda 220 gigwaat'a çıkmak için çok büyük bir yatırım potansiyeli mevcut. Bizde bu fabrika yıllık 2 gigawatt üzerinde üretim kapasitemizle ve entegre yapımızla birlikte Türkiye'nin 2053 hedefine yerli ve milli kaynaklarla destek veriyoruz."
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