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Türkiye Yüzyılı’nda SANAYİ VE TEKNOLOJİ! Bakan Mustafa Varank’tan A Haber’e özel açıklamalar

A Haber
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Giriş: 03.02.2023 12:42
A Haber Türkiye Yüzyılı programları kapsamında bu hafta sanayi ve teknoloji alanında yapılanları ekrana taşıyor. Ülkemizi 2. yüzyılına hazırlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sanayi ve teknoloji alanında yapılanları A Haber ekipleri sahadan aktarıyor. Vedat Sezer’in konuğu olan Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank A Haber’e özel açıklamalarda bulundu.
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