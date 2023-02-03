Türkiye Yüzyılı'nda "Sanayi ve Teknoloji"! İşte Gökdoğan ve Bozdoğan füzeleri

A Haber Türkiye Yüzyılı programları kapsamında bu hafta sanayi ve teknoloji alanında yapılanları ekrana taşıyor. Türkiye Milli Savunma Sanayisinde büyük atılımlar kaydetti. Bunlardan biri de Türkiye'nin ilk milli hava füze sistemi Gökdoğan ve Bozdoğan.

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