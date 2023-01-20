Türkiye Yüzyılı'nda sağlık | Beyaz reform ve sağlıkta büyük dönüşüm! A Haber ekipleri sahada
Türkiye 20 yılda sağlık alanında devrim yaptı. Şehir hastaneleri başta olmak üzere çok sayıda önemli proje ile sağlıkta büyük bir dönüşüm yaşadı. A Haber ekipleri Türkiye’nin farklı yerlerinde sağlıkta yaşanan devrimi ekranlara taşıdı.
Türkiye son 20 yılda her alanda olduğu gibi sağlık alanında çok büyük bir devrim yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin sağlıkta yaptığı dönüşüm vatandaşın daha kaliteli hizmete kavuşmasını sağladı. Eski Türkiye'nin alışkanlıkları sökülüp atıldı hastaların rehin alma dönemi çok gerilerde kaldı.
Türkiye sadece yurt içinde değil yurt dışında da vatandaşlarını yalnız bırakmıyor. Özellikle korona döneminde hastalar ambulans uçaklarla yurt getirildi ve tedavileri yapıldı. İhtiyaç duyan tedavisi yurt dışında yapılmayan her vatandaş özel ambulans uçaklarla getiriliyor ve Türkiye'ye çağ atlatan hastanelerde sağlığına kavuşturuluyor.
Türkiye'nin sağlık alanındaki yatırımlarının merkezinde, yapımları tamamlanan ve hizmete alınan tam teşekküllü şehir hastaneleri bulunuyor. Bu projelerle Türkiye'nin güncel hastane sayısı bin 554'e, yatak kapasitesi ise 264 bin 287'ye ulaştı. Türkiye sağlık alanında rakipsiz bir ülke haline geldi. A Haber ekipleri de Türkiye'nin sağlık alanında yaptığı dönüşümü yurdun çeşitli noktalarından ekranlara taşıdı.
Yüksekova Devlet Hastanesi Müdürü Haydar Arslan:
"2008 yılında beri burada hizmet veriyoruz. Buraya o dönemde taşındık. 2008'den önce Aile Sağlık Merkezi dediğimiz sağlık ocağı gibi bir binada hizmet veriliyordu. Bu hizmetler 2 doktor ile veriliyordu. 2 tane ambulans bulunuyordu ancak şu anda 40'a yakın ambulans hizmet veriyor. Şu anda 55 tane uzman doktor ile hizmet sunuyoruz. Son teknoloji cihazlarla ve yarı akıllı binalarda vatandaşlarımıza hizmet vermekteyiz.
Burada günde 3 bine yakın hasta muayene ediliyor. Yıl bazında bakarsak 700 bin yakın vatandaşımız sağlığını bize emanet ediyor. Hastane hizmetleri dışında da artık Toplum Rus Sağlı Merkezi, Anne ve Bebe Dostu Hizmetleri, Evde Sağlık Hizmetleri, Kanser Tarama Merkezleri gibi hizmetleri de vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz.
Daha önce hastalar röntgen çekilme için Hakkari ya da Diyarbakır'a gidiyordu. Ancak artık bu cihaz hastaların başında ve anında çekim yapılıyor. Röntgen birimine götürmekte zorluk çektiğimiz hastalarımızın odasına kadar geliniyor ve filmleri dijital ortamda çekiliyor. Hastanelerimiz artık bütün dijital verilerle son model cihazlarla hizmet veriyor. Yapılan çekimler yazılım sistemine aktarılabiliyor."
DÜNYADA AYNI ANDA 5 NAKİL BURADA YAPILDI
Malatya İnönü Üniversitesi'ne bağlı Turgut Özal Tıp Merkezi, karaciğer nakli konusunda dünyada önemli merkezlerden biri. 2019'da 5 hastaya canlıdan canlıya karaciğer nakli gerçekleşti.
KARACİĞER NAKLİNDE DÜNYA MERKEZİ
Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Doç. Dr. Adil Başkıran, "2016 yılında faaliyete geçti. Bütün dünyaya hizmet vermekteyiz. Dünya literatürüne birçok katkıda bulunuyoruz. Şu anda bütün dünyaya hizmet vermekteyiz." ifadelerini kullandı.
Doç. Dr. Adil Başkıran'ın açıklamaları:
Bugüne kadar 3 bin 415 karaciğer nakli gerçekleştirildi. ABD, İsrail, Ürdün gibi ülkelerden gelen doktorlara eğitim veriliyor.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ORGAN NAKLİNDE MARKA OLDU
Akdeniz Üniversitesi nakil ameliyatlarıyla tıp dünyasında birçok başarıya imza attı. Dünyanın kadavradan ilk rahim nakli Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından gerçekleştirildi.
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Kovid'de gördük Türkiye muhteşem bir sınav verdi. Hiçbir hasta kapıda kalmadı. Bütün halkına devlet maske dağıttı bunu hiçbir ülkede görmedik hemen hemen. Muhteşem bir tıp eğitimimiz var bu tartışmasız. Çok fazla yabancı ülkeden benim öğrencim de oluyor. Türk öğrencilerin ve yabancı ülkeden gelen öğrencilerin farkına baktığım zaman çok ciddi bir fark var. O yüzden hatta bazen üzülüyorum çocukların başka yerlerde tıp eğitimi almaları beni hakikatten üzüyoruz." şeklinde konuştu.
TÜRKİYE'DE İLK YÜZ NAKLİNİN 11'İNCİ YILI
Akdeniz Üniversitesi organ naklinde dünya markası haline geldi.
TURKOVAC NASIL GELİŞTİRİLDİ?
Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, TURKOVAC'ın serüvenini anlattı. Akdoğan, "2014 yılında kurulmuş Türkiye'de sağlık bilim ve teknolojileri alanında ARGE yapmak yaptırmak akreditasyon faaliyetleri yürütmek ve özellikle sağlık ürünlerinin yerlileşmesi ve ticarileşmesine ilişkin çalışmalar yapmak üzere kurulmuş Sağlık Bakanlığımızın ilgili kuruluşudur.
Pandemi döneminde TÜSEB 7 adet yerli Kovid-19 aşısı projesini destekledi. Bunlardan Erciyes Üniversitesi ile iş birliği içerisinden geliştirilen TURKOVAC aşımız ipi en önde göğüsleyen aşılardan bir tanesi oldu. Dünyada 9 ülke var Kovid-19 aşısı üreten onlardan birisi de biz olduk." dedi.
AMBULANS UÇAKLAR 7/24 DEVREDE
Hava ambulans hizmeti can kurtarıyor. Afet, yangın, deprem ve acil durumlarda hasta naklediliyor. Hem ülke içerisinde hem de ülkeler arasında hizmet verebiliyorlar. Yoğun bakım şartlarında hasta nakli sağlayan donanıma sahip. 7 helikopter ambulans 400 km mesafeye kadar nakli yapabiliyor. Helikopterlere suya iniş botları takılabiliyor. Sevk ve idaresi konuşlandığı ilin 112 Komuta Kontrol Merkezinde oluyor.
Uçak ambulansın kaptan pilotu Şeref Karabay:
"Sağlık Bakanlığının 2008 yılında ülke çapında başlattığı helikopter ambulanstan ayrı olarak 2010 yılından itibaren uçak ambulans hizmeti sunulmaktadır. Halen tek sedyeli, 2 sedyeli, 4 sedyeli olmak üzere Ankara ve İstanbul'da konuşlu uçaklarla vatandaşımıza hizmet sunuyoruz. Bilindiği gibi dünyanın her yerinde sağlık hizmetleri aynı nitelik ve kalitede olmayabiliyor. Bu nedenle zaman zaman yurt dışından Türkiye'ye hastalarımızı getiriyoruz.
Bugüne kadar yurt içi ve dışı on binlerce hastanın transferini yaptık. Biz nöbet terlerimizde beklerken Sağlık Bakanlığı'nın komuta merkezi tarafından verilen görevle birlikte en geç bir saat içerisinde kalkış yapmamız gerekiyor. Bu nedenler çok seri hareket ayrıntılı planlama ve uçuş emniyetinden taviz vermeden hazırlıklarımızı tamamlamamız gerekiyor."
Ambulans uçakta görevli doktor Onur Ertezkoşan:
"Şu anda vatandaşlarımız uçan hastanenin içini görüyor. Burada yoğun bakım donanımlarına sahibiz. 3. basamak üniversite hastanelerinde bulunan yoğun bakım imkanlarının hepsine sahibiz. Yenidoğan yoğun bakım, çocuk yoğun bakım, kardiyoloji yoğun bakım, kalp dama cerrahisi yoğun bakım tüm bu imkanlara sahibiz.
Uçan hastanemizde suni solunumuz cihazlarımız var. Elimiz de ileri teknoloji sahip monitörlerimiz var. Bu monitörler sim kart bağlantısı ile uzaktan erişime imkan sağlıyor ve sevk eden hekim uçakta bile hastasını takip etmeyi sürdürebiliyor. Burada bir yoğun bakımda yapılabilecek tüm müdahaleleri yapabiliyoruz.
Bunun ötesinde bizim bir Koca Yusuf'umuz var ve onunla gurur duyuyoruz. Bu da bizim Koca Hızır'ımız. Kendimiz öyle adlandırıyoruz ve yaptığımız işten çok gurur duyuyoruz."
81 İLDE EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ VERİLİYOR
Sağlık Bakanlığı tarafından 2005 yılında uygulamaya konulan evde sağlık hizmetleriyle hasta ve bakıma ihtiyacı olan bireyler, evlerinde sağlık ve bakım hizmetleri alıyor. Milyonlarca kişi evde sağlık hizmetinden faydalanıyor.
EVDE SAĞLIK HİZMETİNE NASIL BAŞVURULUR?
Samsun Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörü Doç. Dr. Erdinç Yavuz, konu ile ilgili detayları A Haber'e anlattı. Yavuz, "2005 yılında bir yasal mevzuatla başladı. 2010 yılında kapsamı genişletildi. 2015 yılında artık dünya Avrupa normlarında bir sağlık hizmeti haline geldi. Vatandaşlarımız evde sağlık hizmeti alma ihtiyacı olan yatağa bağımlı eve bağımlı hastalarımıza her türlü sağlık hizmetini evinde yerinde vermeye çalışıyoruz. Bizim kriterimiz şu bir sağlık kuruluşuna gitmede zorluk yaşayan her hastamız evde sağlık hizmetleri kapsamında değerlendiriliyor. Bunun için 444 38 33 no'lu bir ulusal çağrı merkezimiz var." ifadelerini kullandı.
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