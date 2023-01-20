Türkiye Yüzyılı’nda sağlık | Beyaz reform ve sağlıkta büyük dönüşüm! A Haber ekipleri sahada

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Kovid'de gördük Türkiye muhteşem bir sınav verdi. Hiçbir hasta kapıda kalmadı. Bütün halkına devlet maske dağıttı bunu hiçbir ülkede görmedik hemen hemen. Muhteşem bir tıp eğitimimiz var bu tartışmasız. Çok fazla yabancı ülkeden benim öğrencim de oluyor. Türk öğrencilerin ve yabancı ülkeden gelen öğrencilerin farkına baktığım zaman çok ciddi bir fark var. O yüzden hatta bazen üzülüyorum çocukların başka yerlerde tıp eğitimi almaları beni hakikatten üzüyoruz." şeklinde konuştu.