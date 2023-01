Türkiye Yüzyılı’nda tarım, ormancılık ve hayvancılık! A Haber ekipleri sahada

Aralık ayının 12'sinden gece saatlerinde yaşanan sel felaketinden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bakanlara talimat vererek onları buraya gönderdi. Onları hepsi buradaydı ve bize destekçi oldular. Devlet-millet el ele askeri ve polisiyle birlikte ciddi bir çalışma yaptık. Burada hep birlikte her türlü zorluğun altında kalabileceğimiz gösterdik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da her zaman desteklerini bize hissettirdi. Çiftçimize can suyu olacak şekilde 40 milyon lira destek sağlandı. Bu paraları dağıtımları yapıldı ve hesaplara paralar geçti."