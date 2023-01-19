Türkiye’nin sportif başarıları! Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu A Haber’de soruları yanıtlıyor

Peki 2023 sporda nasıl bir yıl olacak? Yurt kapasitesi ne durumda? Özel yurtlarda mağduriyet var mı? İkinci öğretimde harçlar kaldırılır mı? Futbolda yabancı kuralı ne olacak? Var kayıtlarının yayınlanması ne anlama geliyor?

Bakan Kasapoğlu'nun canlı yayındaki açıklamaları:

Teşekkür ederim dolu dolu bir yıl geride bıraktık. Spor dolu bir yıl oldu bizler için. Spor faaliyetleri ile ilgili çıtaları yukarıya çıkarttığımız bir dönem oldu. Sporu hep tavsiye ediyoruz. Yaşam tarzlarımızdan biri olsun diye mücadele ediyoruz. Sporun tavana yayılması için çok ciddi bir çabamız ve mücadelemiz var. Spor alışkanlığı her bir fert için çok önemli. Bu okullarda başlıyor ve ailelerde devam ediyor. Bizler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile spor müsabakası yapıyoruz. Özellikle basketbol oynuyoruz. Bugün buraya oradan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın spora olan ilgilisi bizi motive eden bir süreç. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan en skorer isim oldu, kendini bir kez daha ortaya koydu ve 42 sayı attı. Çok ciddi bir performans ortaya koydu. Haftada 2 gün bu spor çalışmamızı yapmaya çalışıyoruz. Spordaki çıtamızın spordaki çıtamızın erişimin bu anlamdaki fırsat eşitliğinin özellikle son 20 yıllık süreçte nasıl bir devrim olduğunu görüyoruz.

HANGİ ORGANİZASYONLARIN EV SAHİBİ OLACAĞIZ

Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası için çalışmamız var

FUTBOLDA VAR KAYITLARI TARTIŞMASI

Sporda güven ortamını tesis etmek zorundayız