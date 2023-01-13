Türkiye Yüzyılı’nda kültür | A Haber ekipleri sahada! İşte ülke genelinde yapılanlar

O dönemde antik kentimizde olduğu haliyle yani kazılardan çıktığı haliyle buraya getirilen ve çağdaş müzecilik anlayışı burada hakim. Roma ve Yunan mitolojisine ait önemli mozaiklerimiz yer alıyor. Bronzdan yapılmış çok önemli bir Mars heykelimiz burada ziyaretçilerini bekliyor. Türkiye'nin yeni yüzyılında daha fazla ziyaretçi bekliyoruz. 1 milyonlu rakamlara ulaşacağımızı düşünüyoruz çünkü burada bu potansiyel var.