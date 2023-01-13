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Türkiye Yüzyılı’nda kültür | A Haber ekipleri sahada! İşte ülke genelinde yapılanlar

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 13.01.2023 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023
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Türkiye Yüzyılı’nda kültür | A Haber ekipleri sahada! İşte ülke genelinde yapılanlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan her alanda Türkiye’yi yeni yüzyıla hazırlıyor. Bunlardan biri de kültür alanı. Bugün 250 yılı aşkın tarihiyle İstanbul'un en büyük kütüphanesi olacak olan Rami Kışlası'ndaki kütüphane Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılacak. Peki ülke genelinde kültür alanında neler yapılıyor? A Haber ekipleri sahadan yapıları tek tek anlattı.

Türkiye Yüzyılı’nda kültür! İşte ülkede yapılanlar TÜRKİYE YÜZYILI'NDA KÜLTÜR! İŞTE ÜLKEDE YAPILANLAR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28 Ekim tarihinde Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen programda AK Parti "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu açıkladı. Başkan Erdoğan, "Dünyanın yeni ve hayati meydan okumalarla karşı karşıya olduğu şu dönemde, Türkiye Yüzyılı programımızla Cumhuriyet'imizin yeni yüzyılına güçlü bir başlangıç yapmak istiyoruz." demişti.

Başkan Erdoğan açıklanan programdan konuşmalarında Türkiye Yüzyılı'na vurgu yaparak ülkeyi yeni yüzyıla hazırlıyor. Bu alanlardan bir tanesi de tabi ki kültür. Bugün önemli bir açılış yapılacak. İstanbul'un en büyük kütüphanesi olacak olan Rami Kışlası'ndaki kütüphanede kapılarını misafirlerine açacak. Tarihi 250 yılı aşan, İstanbul'un simge yapılarından Rami Kışlası, Türkiye'nin ve İstanbul'un bilgi toplumuna açılan penceresi olacak ve toplumun kültürel, eğitsel ve sanatsal ihtiyaçlarına cevap verecek yeni ve farklı bir mekan olarak yeni yüzüyle açılıyor.

Peki ülke genelinde kültür alanında neler yapılıyor? İşte A Haber ekipleri ve konukları sahadan yapılan çalışmaları canlı yayınlarda anlattı.

Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi Müdürü Özgür Çomak:

Müzemiz geçtiğimiz yıl kendi ziyaret rekorunu kırdı. 9 Eylül 2011 yılında müzelerimiz ziyaretçilerine kapılarını açtı. O günden beri hizmet veren müzemiz 2022 yılında çok yüksek bir ziyaretçi sayısına ulaştı. Yeni yüzyılımıza girerken müzemizi 439 bin kişi ziyaret etti.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bulunan Zeugma Antik Kenti'nden baraj kurtarma kazılarında çıkan eserlerin bulunduğu bir salonumuz yer alıyor. Burada antik kentten gelen çok önemli eserler var. Çingene Kızı mozaiğimiz başta olmak üzere ziyaretçilerimiz buradaki eserleri hayranlıkla takip ediyor. Duvar fresklerimiz de burada sergileniyor.

O dönemde antik kentimizde olduğu haliyle yani kazılardan çıktığı haliyle buraya getirilen ve çağdaş müzecilik anlayışı burada hakim. Roma ve Yunan mitolojisine ait önemli mozaiklerimiz yer alıyor. Bronzdan yapılmış çok önemli bir Mars heykelimiz burada ziyaretçilerini bekliyor. Türkiye'nin yeni yüzyılında daha fazla ziyaretçi bekliyoruz. 1 milyonlu rakamlara ulaşacağımızı düşünüyoruz çünkü burada bu potansiyel var.

Müzemiz açıldığı 2011 yılında itibaren 2 milyon 457 bin ziyaretçi ağırlamış bir müze. Bu bizim müzemiz için çok iyi bir rakam. Yesemek Açık Hava Müzesi, Karkamış Antik Kenti, Dülük Antik Kenti çok önemli ören yerlerimiz var. Gaziantep bir müzeler şehridir.

Tunceli Müzesi Müdürü Kenan Öncel:

Müzemiz 8 farklı bölümden oluşuyor. Müzemizde farklı alanlar var. Konser, canlı müzik ve yaz sineması gibi birçok etkinliğin yapıldığı bir müze burası. Müze aynı zaman şehrin ayrılmaz bir parçası. Her türlü aktivitelerin yapıldığı, çocuklara özel etkinliklerin olduğu bir alandan bahsediyoruz. Burası kendi şehriyle beraber yaşayan bir müze.

Somut ve soyut örneklerin içinde bulunduğu Türkiye'nin ilk ve tek müze. Bu konuda bizler iddialıyız. Sergilerimizin çeşitliliği sadece somut kültürel varlıkları değil soyut kültürel mirasında somutlaştırarak şehrin kültürü ile birlikte hem ziyaretçilerine hem şehir halkına anlatıldığı bir müze olması açısından oldukça önemli.

Tunceli'de bizim 30 bin nüfusumuz var. Bizler bu yıl müzemizde 24 bin ziyaretçi ağırladık. Neredeyse şehrin nüfusuna yakın bir sayıya ulaştık. Zaman geçtikçe müzenin ziyaretçi sayısı ve tanınırlılığı ülke çapında artıyor ve dışarıdan çok sayıda ziyaretçimiz geliyor. Turistler geldiği zaman ilk buraya geliyor. Müzemizin 100 binli rakamlara ulaşacağına inanıyoruz."

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