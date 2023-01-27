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Türkiye Yüzyılı'nda "ULAŞIM"! Türkiye'ye çağ atlatan dev eserler A Haber'de

Türkiye dev eserlerle ulaşımda çağ atladı. İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Çamlıca Kulesi ve daha niceleri... A Haber ekipleri Türkiye'nin göz bebeği İstanbul Havalimanı'ndan özel yayın gerçekleştiriyor. Muhabirlerimiz canlı yayında Türkiye'nin farklı noktalarından Türkiye'ye çağ atlatan dev eserleri tek tek aktardı. IGA CEO'su Kadri Samsunlu, "Türkiye'nin bir özgüven projesi" ifadelerini kullanarak İstanbul Havalimanı ile ilgili açıklamalarda bulundu ve 3 faz daha yatırım yapılacağını açıkladı.

A Haber
Giriş Tarihi: 27.01.2023 11:45 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 12:20
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Türkiye Yüzyılı’nda ULAŞIM! Türkiye’ye çağ atlatan dev eserler A Haber’de

Türkiye Yüzyılı'nda Savunma Sanayii, Sağlık, Kültür, Çevre... A Haber, Türkiye'nin Yüzyılı'nda Türkiye'nin son 20 yılında geldiği noktayı farklı alanlarda tek tek yaptığı özel yayınlarıyla ekranlara taşıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türkiye Yüzyılı’nda ULAŞIM! Türkiye’ye çağ atlatan dev eserler A Haber’de

Türkiye 20 yılda ulaştırma alanında da adeta çağ atladı. İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Çamlıca Kulesi, Ordu-Giresun havalimanı, Cizre–Şırnak yolu tünelleri ve viyadüğü ve daha niceleri...

A Haber ekipleri Türkiye'nin farklı noktalarından dev eserleri ekranlara taşıyor.

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Türkiye Yüzyılı’nda ULAŞIM! Türkiye’ye çağ atlatan dev eserler A Haber’de

YÜKSELEN YILDIZ: İSTANBUL HAVALİMANI

A Haber'in İstanbul Havalimanı'nda yaptığı özel yayına katılan IGA CEO'su Kadri Samsunlu, açıklamalarda bulundu.

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Türkiye Yüzyılı’nda ULAŞIM! Türkiye’ye çağ atlatan dev eserler A Haber’de

"TÜRKİYE'NİN ÖZGÜVEN PROJESİ"

Samsunlu, "İstanbul Havalimanı gerçekten Türkiye'nin bir özgüven projesi. Bu projenin arkasında ciddi bir planlama var. Ve bu planlamanın sonucunda da çok büyük bir strateji var. Türkiye gerek hava yolları ile ve bayrak taşıyıcımız özellikle Türk Hava Yolları ile ve altyapısı ile yani havalimanlarıyla ve kargo alanlarıyla dünyada havacılık sektöründe pozisyonunu her geçen sene daha da güçlendirmek istiyor." ifadelerini kullandı.

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Türkiye Yüzyılı’nda ULAŞIM! Türkiye’ye çağ atlatan dev eserler A Haber’de

Sadece bir havacılık operasyonu olarak görmediklerini vurgulayan Samsunlu, "Bizim havalimanlarımızdan bizim bayrak taşıyıcımızla Türkiye'nin turizmine dünyadaki ticaret hareketlerine yani lojistiğe de önemli bir alan açıyoruz. Ondan dolayı bu havalimanı bir özgüven projesi diyoruz. Bunun tamamlanmış olması da şu an itibariyle Türkiye'yi ve havacılık sektöründeki bütün oyuncuları dünyadaki rakiplerine göre daha güçlendirmiş durumda." dedi.