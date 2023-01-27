Türkiye Yüzyılı'nda "ULAŞIM"! Türkiye'ye çağ atlatan dev eserler A Haber'de

"TÜRKİYE'NİN ÖZGÜVEN PROJESİ"

Samsunlu, "İstanbul Havalimanı gerçekten Türkiye'nin bir özgüven projesi. Bu projenin arkasında ciddi bir planlama var. Ve bu planlamanın sonucunda da çok büyük bir strateji var. Türkiye gerek hava yolları ile ve bayrak taşıyıcımız özellikle Türk Hava Yolları ile ve altyapısı ile yani havalimanlarıyla ve kargo alanlarıyla dünyada havacılık sektöründe pozisyonunu her geçen sene daha da güçlendirmek istiyor." ifadelerini kullandı.