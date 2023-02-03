EYT 8 Şubat’ta yasalaşır mı? Düzenlemede neler var? İlk maaş ne zaman?

Emekli olan memurların memuriyete devam etmeleri halinde emekli maaşları kesiliyor. Bundan dolayı memurların bir kısmının EYT kapsamında emekli olmak istemedikleri açıklandı. 4A'lı yani SSK'lı olan EYT'lilerde 4A'lı 279 bin 261 kadın, 1 milyon 382 bin 340 erkek sigortalı olarak çalışmaya devam ediyor. Burada EYT sorunu çözülerek büyük bir iş yapıldı, büyük bir devrim yapıldı. 23 yıllık sorun ortadan kaldırıldı. Burada bir yaş şartı gelmişti ve o yaş şartı ortadan kaldırılarak vatandaşlar hakları teslim edildi."