EYT 8 Şubat'ta yasalaşır mı? Düzenlemede neler var? İlk maaş ne zaman?
Milyonlarca vatandaşın heyecanlar beklediği EYT’de artık son viraja girildi. Dün Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen yasal teklifi kabul edildi ve Genel Kurul’a sevk edildi. EYT kanun teklifinin 8 Şubat’ta Meclis’te görüşülüp yasalaşması bekleniyor. Peki süreç nasıl ilerleyecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınından Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
Kısa dönemde 2 milyon 250 bin vatandaşın uzun vadede 5 milyona yakın vatandaşın faydalanacağı EYT sorunu artık çözüldü. Yapılan teknik çalışmalar yasa teklifi olarak vücut buldu ve geçtiğimiz günlerde AK Parti ve Cumhur İttifakı tarafından Meclis Başkanlığı'na sunuldu.
Teklifin sunulmasının ardından Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeler başladı. Prim şartının önceden de olduğu ortaya çıktı, muhalefetin vatandaşın algılarını yönlendirmek için yaptığı çalışmalar boşa çıktı ve teklif dün akşam kabul edilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edildi. EYT kanun teklifinin 7 Şubat'ta Meclis'te görüşülüp 8 Şubat'ta yasalaşması bekleniyor.
Konu hakkında Faruk Erdem'in değerlendirmeleri:
"8 Eylül 99 öncesine dönülecek beklentisi vardı ancak yasa koyucu şunu yaptı; EYT sorunundaki yaş şartını ortadan kaldırdı. Dolayısıyla 8 Eylül 99 öncesindeki işe giriş tarihine göre prim belirlenmesi devam etti. Burada yaş şartı kalmış oldu. Komisyonda değişiklikler olabileceğine dair beklentilerimiz vardı ama komisyon üyeleri bu şekliyle kabul etti.
7 Şubat'ta teklif için Meclis'te görüşmeler başlayacak ve hızlıca oylanacak ve kabul edilmesi bekleniyor. Öyle gözüküyor ki 8 Şubat'ta Resmi Gazete'deki yayınlanacak ve başvurular başlayacak. Böylece başvurular için de süre uzamış oldu. 5 milyon vatandaşı ilgilendiriyor ve bir süre sınırı yok. Yaş şartı olmadan kazanılmış hak olarak emekliliklerine kavuşacak vatandaşlar.
Buradan birçok vatandaşımıza çağrı yaptık ve 1 Ocak 2023'e kadar borçlanma için başvuru yapın dedik. Asgari ücrete gelecek zamdan önce daha hesaplı borçlanma yapılması için uyarıda bulunduk. 26-31 Aralık arasında bunun için başvuru yapanların sayısı 1 milyon 100 bin kişi olmuş. Bu başvurulardan 1 ay sonra size tebligat gelecek ve 1 ay içinde ödeme yapılacak. Bunun içinde artık ödeme süreçleri başladı.
Burada tam 44 milyar liralık borçlanma olmuş. Vatandaş burada eksik primlerini satın alıyor. Asker ve doğum borçlanması gibi borçlanmalarla 1 milyon 100 bin vatandaşımız da EYT'li olmuş durumda. 8 Şubat'ta yasa çıkar ve başvurular başlarsa ilk maaşlar mart ayında hesaplarda olacak.
Emekli olan memurların memuriyete devam etmeleri halinde emekli maaşları kesiliyor. Bundan dolayı memurların bir kısmının EYT kapsamında emekli olmak istemedikleri açıklandı. 4A'lı yani SSK'lı olan EYT'lilerde 4A'lı 279 bin 261 kadın, 1 milyon 382 bin 340 erkek sigortalı olarak çalışmaya devam ediyor. Burada EYT sorunu çözülerek büyük bir iş yapıldı, büyük bir devrim yapıldı. 23 yıllık sorun ortadan kaldırıldı. Burada bir yaş şartı gelmişti ve o yaş şartı ortadan kaldırılarak vatandaşlar hakları teslim edildi."
EYT DÜZENLEMESİNDE SONA DOĞRU
* EYT TEKLİF KOMİSYONDAN GEÇTİ
* TEKLİF, 7 ŞUBAT'TA GENEL KURUL'DA GÖRÜŞÜLECEK
* EYT DÜZENLEMESİ 5 MİLYON ÇALIŞANI KAPSIYOR
* EMEKLİLİKTE YAŞ ŞARTI YOK
* PRİM GÜNÜ VE ÇALIŞMA SÜRESİNİ DOLDURAN EMEKLİ OLACAK
* ÇALIŞAN EMEKLİ İÇİN 5 PUAN DESTEK PRİMİ
* TAŞERONDAN KADROYA GEÇENE EMEKLİLİK ŞARTI KALKIYOR
* ŞUBATTA BAŞVURAN EYT'LİLER MARTTA MAAŞLARINI ALACAK
EYT'DE YENİ TARİH 8 ŞUBAT
* 1 MİLYON 100 BİN KİŞİ BORÇLANMA TALEBİ YAPTI
* 44 MİLYAR TL ÖDEME ŞUBAT SONUNDA
* İLK MAAŞLAR MART'TA
* İLK ETAPTA 5 MİLYON KİŞİNİN YARISI EMEKLİ OLACAK
* 1 MİLYON 661 BİN KİŞİ 4A'LI
* 4B KAPSAMINDA OLANLAR 88 BİN 626 KİŞİ
* 4C KAPSAMINDA OLANLAR 496 BİN 151 KİŞİ
* 4A'LI EYT'LİLERDE 4A'LI 279 BİN 261 KADIN, 1 MİLYON 382 BİN 340 ERKEK SİGORTALI
* 4B KAPSAMINDA 10 BİN 645 KADIN, 77 BİN 981 ERKEK VAR
* 4C KAPSAMINDA 187 BİN 933 KADIN, 308 BİN 218 ERKEK VAR
* HEMEN EMEKLİ OLABİLECEK 2.2 MİLYON KİŞİNİN ORTALAMA YAŞI 48.5
* ORTALAMA EMEKLİLİĞE KALAN SÜRESİ 6.3 YIL
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