Türkiye Yüzyılı’nda sanayi ve teknoloji alanlarında yapılanlar A Haber’de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde teknoloji alanında devrim yapıldı. Temeller 2001 yılında itibaren atılma başlandı ve meyveleri Türkiye’nin yeni yüzyılında toplanmaya başlandı. Türkiye’de teknoloji ve sanayi alanında yapılanları A Haber ekranlara taşıdı.

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