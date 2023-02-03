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Türkiye Yüzyılı’nda sanayi ve teknoloji alanlarında yapılanlar A Haber’de

A Haber
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Giriş: 03.02.2023 15:23
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde teknoloji alanında devrim yapıldı. Temeller 2001 yılında itibaren atılma başlandı ve meyveleri Türkiye’nin yeni yüzyılında toplanmaya başlandı. Türkiye’de teknoloji ve sanayi alanında yapılanları A Haber ekranlara taşıdı.
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