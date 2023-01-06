06 Ocak 2023, Cuma
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Türkiye’de tarım, orman ve hayvancılıkta neler yapılıyor? Hangi destekler sağlanıyor?
Türkiye Yüzyılı’nda tarım, orman ve hayvancılık alanında neler yapıldığını ve hangi destekler sağlandığını A Haber ekipleri Türkiye’nin çeşitli noktalarından ekrana taşıdı. Türkiye'nin tahıl ambarı Konya, tarımsal üretimde de lider kentlerden biri olarak öne çıktı. Türkiye’de şeker pancarında yıllık üretim 20 milyon tonun üzerinde. Şanlıurfa'dan Mardin'e uzanan 221 kilometrelik yapay nehir projesi hizmete girdi. Balık ihracatı da arttı. Dünyanın 2'nci en derin tarımsal üretim ünitesi olan, "Kapalı Dikey Tarım Uygulama Merkezi" İstanbul'da faaliyet gösteriyor. İşte Türkiye Yüzyılı’nda tarım, hayvancılık ve ormancılık…