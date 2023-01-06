Türkiye Yüzyılı’nda tarım, ormancılık ve hayvancılık! A Haber ekipleri sahada

Bu yıl ikincisi düzenlenen Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması programı, Haliç Kongre Merkezi'nde başladı. Programa Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. A Haber ekipleri de Türkiye’nin 4 bir yanında sahaya inerek Türkiye Yüzyılı’nda tarım, ormancılık ve hayvancılık sektörünü ekranlara taşıdı. Türkiye çam balı üretimde birinci olurken yanan araziler 1 metrekaresine bile işgal izni verilmeden ağaçlandırıldı. 610 farklı türde 257 milyon adet fidan üretilirken tohumlar özel olarak saklanıyor. İşte yeni Türkiye’nin tarım, orman ve hayvancılık fotoğrafı…

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